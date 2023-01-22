Убил и расчленил тело: в Харькове полицейские разоблачили 80-летнего пенсионера в страшном преступлении. Фото

В Харькове полиция разоблачила пенсионера в совершении тяжкого преступления. 80-летний мужчина убил и расчленил 84-летнего соседа, а останки вывез за город.

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Пенсионер был задержан на автобусной остановке при выезде из города. Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, в дежурную часть отдела полиции Немышлянского района обратилась 45-летняя женщина (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Она заявила, что в квартире ее отца находится тело человека без головы и рук.

Служащие криминальной полиции выяснили, что 80-летний отец женщины накануне общался с 84-летним мужчиной из соседнего дома. Последний на момент подачи заявления не появлялся дома уже два дня.

Вскрытие тела показало, что был убит именно этот мужчина. Подозреваемый отключил телефон и скрылся. В ходе розыска правоохранители задержали его на автобусной остановке по улице Академика Павлова.

Мужчина рассказал, что днем 19 января пил алкоголь с соседом, но поконфликтовал с ним и нанес ему несколько ударов топором по лицу.

С целью скрыть следы преступления он расчленил тело, останки вывез на тачке за город и зарыл их на садовом участке.

Пенсионер планировал выехать в другую область, а затем за границу, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Ему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины), за что грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Киеве мужчина ногами забил насмерть прохожего. Подозреваемый признался, что после ссоры с товарищем избил незнакомца на улице.