Вытащили из маршрутки и заломили руки: в Луцке разгорелся скандал вокруг жесткого задержания водителя. Видео

В Луцке на Волыни полицейские жестко задержали водителя маршрутки, который нарушал карантин, потому что был за рулем без защитной маски. Мужчину силой вывели из автобуса и вели в патрульную машину, заломив ему руки, так как он сопротивлялся.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Испуганные пассажиры и прохожие встали на защиту водителя и сняли происходящее на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Водителю маршрутки после задержания стало плохо, на место сразу вызвали скорую. Мужчину госпитализировали с подозрением на перелом руки, однако он не подтвердился. У пострадавшего диагностировали закрытую травму грудной клетки и ушиб конечности, руку ему перевязали.

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После обследования лучанина отпустили. Ему все же выписали три административных протокола: за нарушение карантина, мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Ему грозит штраф или даже до 15 суток ареста.

Маршрутчик рассказал свою версию происшествия. Мужчина говорит, что готов был сотрудничать с копами, показать документы и даже получить штраф. Однако сделать это он хотел на конечной остановке, чтобы довезти пассажиров, и предложил полицейским поехать с ним. Но они отказали и вытащили его из-за руля.

"Я масочный режим соблюдаю, маска была, я уже потом ее опускал", – рассказал водитель.

В полиции же говорят, что мужчину задержали законно. Они хотели проверить водительские документы, но он якобы начал спорить и не называл свои данные.

Правоохранители пообещали вскоре опубликовать видео с нагрудных камер полицейских. Сейчас записи проверяют, чтобы установить, что копы действительно не превышали полномочия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пассажир подрался с водителем маршрутки из-за отсутствия маски. Он заявил, что мужчина за рулем не соблюдает правила карантина.