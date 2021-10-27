В Одессе пассажир устроил драку с водителем маршрутки из-за маски. Видео

В Одессе пассажир подрался с водителем маршрутки из-за отсутствия маски. Он заявил, что мужчина за рулем не соблюдает правила карантина.

Инцидент произошел в районе улицы Дмитрия Инглези (бывшая ул. 25-й Чапаевской дивизии). Его на камеру сняли люди внутри маршрутки, ролик распространили местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам пассажиров, мужчина выразил недовольство нарушением карантинных ограничений со стороны водителя, а именно отсутствием на его лице защитной маски. Между ними завязался продолжительный спор, который вскоре перерос в драку.

Видео дня

На кадрах видно, как события разворачивались уже на улице перед маршруткой. Мужчины обменялись несколькими ударами кулаками, а потом пассажир повалил водителя на землю и продолжил бить. Чем закончился инцидент, неизвестно.

"После долгой перепалки пассажир решил "добить" водителя не словом, а кулаком", – говорится в подписи под роликом в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове водитель рейсового автобуса "захватил в заложники" одного из патрульных полицейских, пытавшихся остановить его за нарушение правил карантина. Речь шла о норме по количеству мест – копы отмечали, что пассажиров, которые едут стоя, быть не должно.