''Выстрелил в упор, без всяких слов'': под Днепром в ночном клубе мужчина убил 21-летнего парня. Фото

В Новомосковске Днепропетровской области ночью 19 марта в ночном клубе "Пентагон" один из посетителей в ходе конфликта убил 21-летнего парня. Он выстрелил ему в грудь из травматического оружия.

Видео дня

Пострадавший, парень по имени Ростислав, умер на месте. Полиция задержала преступника – им оказался ранее судимый 29-летний местный житель, ему сообщили о подозрении, передает ТСН.ua(чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Друг погибшего Валентин рассказал, что приехал в клуб забрать друзей, которые употребляли алкоголь во время отдыха в заведении. Когда компания вышла на балкон покурить, к ним подошел мужчина и спровоцировал конфликт.

"Подходит этот мужчина и говорит: "А есть сигарета?" Мы дали ему. Он сначала ударил малого (несовершеннолетнего. – Ред.) рукой по челюсти. А потом достал нож и стал бросаться", – сказал друг жертвы.

Когда Ростислав попросил незнакомца спрятать оружие и прекратить конфликт, тот выполнил просьбу, но достал пистолет.

"Прямо в упор, без слов выстрелил ему в грудную клетку. В течение двух минут Ростика уже с нами не было", – рассказал Валентин.

У погибшего остались родители, сестра и девушка. Он увлекался футболом и занимался бизнесом – продавал еду быстрого приготовления.

По словам Валентина, комендантский час в Новомосковске действует с 23:00, и он якобы приехал в клуб около 22:50, поэтому успевал с друзьями добраться домой. Однако "Пентагон" постоянно работает до утра, несмотря на запрет, сказал парень.

Мэр Новомосковска Сергей Резник заявил, что ночной клуб ранее уже фигурировал в криминальных хрониках. Причина, по которой заведение в центре города работает в комендантский час, ему неизвестна.

"Эта беда поднимает много вопросов. И то, что сейчас у немалого количества разных людей, с разной психикой оказалось неконтролируемое оружие, и то, что давно пора было предпринимателю, владельцу "Пентагона", нанять охрану заведения, которая не пускала бы подозрительных людей, тем более с оружием. Это небольшие деньги, но это спасло бы жизнь невинного молодого человека", – написал мэр в соцсети.

В Новомосковском райотделении полиции сообщили, что задержали 29-летнего мужчину возле ночного клуба – ранее судимого за хулиганство и незаконное обращение с оружием. По данным следствия, между ним и пострадавшим произошел словесный конфликт. В результате около 23:30 мужчина дважды выстрелил и смертельно ранил другого.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве рецидивист в хостеле жестоко убил соседа по комнате – 40-летнего уроженца Луганской области. Мужчины несколько дней распивали алкоголь и конфликтовали.

– В Дрогобыче на Львовщине бизнесмена задержали за вождение авто "под наркотиками". Николай Лагодич уже не раз попадал в различные скандалы.

– В Броварах задержали рецидивиста, который пытался изнасиловать девушку в ТРЦ. Преступник ворвался в женский туалет и напал на женщину, угрожая ей ножом.