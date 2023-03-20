В Дрогобыче скандального бизнесмена задержали за вождение авто под наркотиками. Видео

В городе Дрогобыч на Львовщине полиция задержала местного бизнесмена за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. По данным журналистов, речь идет о Николае Лагодиче, который неоднократно попадал в скандалы.

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Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта, сообщает Telegram-канал дрогобычского портала "Варто – Галицькі новини". Мужчина находился за рулем Range Rover, к тому же без прав (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Возле магазина "Рукавичка" Нацполиция остановила Ренж Ровер. За рулем премиум-автомобиля находился бывший бизнесмен Николай Лагодич. По словам свидетелей, водитель был в состоянии наркотического опьянения, о чем составили соответствующий протокол. Продолжаются следственные действия", – говорится в посте.

В пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области изданию ZAXID.NET подтвердили, что около 23:00 18 марта в Дрогобыче задержали 51-летнего водителя авто Range Rover с признаками наркотического опьянения.

Отмечается, что он отказался пройти проверку на состояние опьянения, поэтому на него составили два протокола: за вождение в нетрезвом состоянии (ст. 286-1) Уголовного Кодекса Украины и вождение авто без документов (ч. 1 ст. 126 КУоАП) .

Николая Лагодича называют известным в Дрогобыче бизнесменом с неоднозначной репутацией.

"Он и его сын Артур неоднократно попадали в скандалы из-за конфликтов с местными предпринимателями. Несколько лет назад Николаю Лагодич сожгли автомобиль Range Rover", – пишут СМИ.

Из новостей известно, что в 2020-м 48-летний предприниматель устроил стрельбу из ружья в Дрогобыче. Впоследствии он обвинил охрану львовской "Гранд гостиницы" и охранников ГСО в нападении и жестоком избиении.

В 2022 году некоторые издания предположили, что скандальный бизнесмен Николай Лагодич "бежал с Украины и скрывается за границей".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева правоохранители остановили водителя, ехавшего по тротуару. У мужчины были признаки наркотического опьянения, а в салоне авто обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

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