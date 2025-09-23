Выстрелил из пистолета, а потом бил руками и ногами: в Харькове будут судить мужчину, который напал на ветерана с протезом ноги. Фото

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 43-летнего харьковчанина, который во время конфликта открыл стрельбу и жестоко избил ветерана ВСУ. Ему инкриминируют хулиганство с применением заранее подготовленного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Видео дня

Инцидент произошел вечером 3 августа 2025 года возле дома на улице 92-й бригады. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным досудебного расследования, во время спора нападавший достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в потерпевшего. Когда ветеран упал, мужчина продолжил бить его уже руками и ногами, а также пытался придушить.

Жертвой стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом. В тот же день нападавшего задержали правоохранители, он находится под стражей.

Обвинительный акт в суд направила Немышлянская окружная прокуратура Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет заключения.

Что предшествовало

Вечером 3 августа в местных пабликах появилось видео, на котором видно, как неизвестный выстрелил в мужчину с протезом на правой ноге. Его можно посмотреть здесь. У раненого была диагностирована убойная рана передней брюшной стенки.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября группа неизвестных совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Во время инцидента трое военнообязанных, которые находились на территории учреждения, сбежали. Происшествие произошло во второй половине дня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!