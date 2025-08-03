В Харькове мужчина в упор выстрелил в ветерана ВСУ: злоумышленника задержали. Видео 18+

В Харькове вечером в воскресенье, 3 августа, 43-летний мужчина в упор выстрелил в 22-летнего ветерана Вооруженных сил Украины с протезом, после чего бросился его избивать. Пострадавший защитник находится в больнице, нападавшего задержала полиция.

Видео дня

В сеть попало видео инцидента, детали раскрыли в полиции Харьковщины и Харьковской областной прокуратуре. Как отмечается, вечером в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе.

Детали инцидента

Вечером 3 августа в местных пабликах появилось видео, на котором видно, как неизвестный выстрелил в мужчину с протезом на правой ноге.

Раненый схватился за живот и упал, после чего стрелок бросился его избивать. Нападавшего пытались оттащить от раненого трое мужчин.

В прокуратуре рассказали, что внезапный конфликт произошел вечером возле жилой многоэтажки по ул. 92-й бригады.

В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и в упор выстрелил в ветерана ВСУ с протезом, после чего избил.

Пострадавший – 22-летний украинский защитник, который, выполняя боевое задание на фронте, потерял ногу.

Парня госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь. Он сообщил, что в него стрелял неизвестный, рассказал "Суспільному" директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

У раненого – убойная рана передней брюшной стенки, сказал он.

На место немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Полицейские оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель Харькова 1981 года рождения.

Дело открыто по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит до семи лет тюрьмы. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, рассказали в полиции.

Что предшествовало

Во Львове врач областной клинической больницы на паркинге занял место ветерана с ампутацией руки и отказывается освобождать его. Известно, что он и без того владеет двумя паркоместами в жилом комплексе. Больница извинилась за "недопустимое поведение" своего работника.

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