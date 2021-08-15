Выстрел не слышала: соседка удивила заявлением о смерти мэра Кривого Рога
Соседка застреленного мэра Кривого Рога Константин Павлова назвала его неконфликтным человеком. Также женщина заявила, что не слышала никакого выстрела.
Об этом она рассказала ТСН. Ее дом находится сразу по соседству.
По словам женщины, она не видела подозрительных людей рядом с домом. Также не слышала выстрел, хотя ее окна были открыты.
Однако по данным OBOZREVATEL, правоохранители склоняются к версии самоубийства именно из-за конфликтов в семье. Вместе с семьей Павлов отдыхал на море, но вернулся раньше всех в четверг, 12 августа. Семья осталась на отдыхе.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него был автомат. Позже стало известно, что в доме не обнаружили следов людей, никто не заходил.
Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас криминалисты работают на месте происшествия. Ожидается проведение экспертизы.