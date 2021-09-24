Высказывания Отто Ватерландера о "Нафтогазе" не соответствуют действительности – фактчекинг Oilpoint

Издание Oilpoint обратилось к профильным экспертам и участникам рынка с вопросом: насколько утверждения главного исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландера соответствуют действительности.

По данным Oilpoint, большинство озвученных Ватерландером тезисов неправдивы.

"Провал программы 20/20, которая предусматривала увеличение добычи газа в стране к 2020 году до 20 млрд куб. м, нанес серьезный репутационный удар по всем причастным как к ее созданию, так и в реализации. О причинах провала свою точку зрения высказал Ватерландер. По его мнению, причина кроется в саботаже со стороны власти. Однако на самом деле причины провала программы 20/20 в другом: они не в том, что "Нафтогазу" не удалось инвестировать в новые участки и получить отдачу от них в виде дополнительных миллиардов кубов газа. А в том, что в период реализации программы значительно упала добыча газа как раз на тех участках, которые уже находились в процессе эксплуатации", – отмечает Oilpoint.

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По его данным, если бы не снижение, обусловленное естественным истощением месторождений, то добыча газа была бы сейчас на 3,5-4 млрд кубов больше. Это именно столько газа, сколько Украина планирует импортировать и закачивать в ПХГ. И по текущим ценам это примерно 2 млрд долларов с учетом НДС.

Также издание выяснило, что Ватерландер безосновательно назвал себестоимость добычи на уровне 1 грн за кубометр.

"Однако откуда взялась эта цифра – 1 грн за 1 куб м – непонятно. Такой показатель себестоимости газа не фигурировал ни в одном официальном документе "Нафтогаза", и до этого момента ни одно из должностных лиц компании его не озвучивало. В экспертной среде никто так и не дал обоснованной и подтвержденной фактами версии этой цифры", – отмечают авторы статьи.

По их данным, актуальная себестоимость добычи газа будет обнародована в финансовой отчетности компании за первое полугодие, которая сейчас готовится и будет проверена аудиторами.

В статье отмечено, что в интервью Ватерландер прокомментировал и негазовые направления деятельности "Нафтогаза". В частности, сообщил, что обеспокоен возможностью привлечения "Нафтогаза" к финансированию закупки угля для государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго". Однако на самом деле никаких документальных подтверждений того, что "Нафтогаз" действительно будет финансировать закупку угля для ТЭС, сегодня нет.

Относительно критики со стороны Ватерландера якобы распыления внимания компании на другие энергопроекты, например, передачу в управлении "Нафтогаза" ТЭЦ, в материале подчеркивается: передача предприятий, обеспечивающих теплом населения, именно в управление "Нафтогаза" позволила, с одной стороны, стабилизировать финансовое состояние этих компаний и гарантировать им поставки газа, а с другой – стабильно обеспечить поставки тепла бытовым потребителям. Поэтому это больше похоже не на распыление усилий компании, а на выполнение ею еще одной социальной функции.

Не обошел вниманием экс-топ-менеджер Ватерландер в своем интервью и строительство солнечных электростанций "Нафтогазом". В статье Oilpoint объяснили, что во всем мире набирают обороты тренды на декарбонизацию и расширение использования "зеленых" источников энергии, и Украина не должна остаться в стороне от этих процессов.

"Поэтому кому, как не "Нафтогазу" с его финансовым потенциалом проводить апробацию новых технологий", – отмечают авторы статьи.