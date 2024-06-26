Вышли из дома и не вернулись: в озере на Закарпатье утонули двое детей. Фото

На Закарпатье 25 июня произошла трагедия: двое мальчиков, 8 и 9 лет, вышли на прогулку и не вернулись. На поиски детей отправились полицейские, кинологи с собаками, позже к ним присоединились также горные спасатели и специалисты пожарно-спасательного подразделения ГСЧС.

Видео дня

Нашли детей утром 26 июня: оба мальчика утонули в озере. Подробности раскрыли в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Об исчезновении своего 8-летнего сына и его товарища в 22:04 в полицию Мукачевского района заявила жительница села Ключарки. Женщина рассказала, что мальчики еще днем пошли гулять – так и не вернулись.

"Для поиска детей были привлечены полицейские и кинологи с собаками, а впоследствии и горные спасатели и специалисты местного пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Во время обследования территории вероятного исчезновения мальчиков одной из поисковых групп были найдены их вещи на берегу озера в селе Новое Давыдково", – отмечено в сообщении.

На место вызвали водолазов ГСЧС, которые принялись обследовать водоем. В 07:32 они нашли тело первого мальчика, через три минуты был обнаружен и его товарищ.

"Искренне сочувствуем семьям погибших", – добавили в ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Напомним, накануне, 25 июня, стало известно, что на Закарпатье во время сплава по горной реке чуть не погибла группа детей. Несовершеннолетние находились в сопровождении взрослых. Стремительное течение перевернуло лодки с отдыхающими, и их начало затягивать под воду. К счастью, они были одеты в спасательные жилеты, часть детей и взрослых выбрались на берег сами, другим на помощь подоспели спасатели.