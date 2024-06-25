Затягивало под воду: на Закарпатье во время сплава по горной реке чуть не погибла группа детей. Фото

На Закарпатье сплав группы детей по горной реке чуть не закончился трагедией. Несовершеннолетние в сопровождении взрослых сплавлялись по реке Уж, течение перевернуло лодки – и их начало затягивать под воду.

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Большинство детей и взрослых благодаря жилетам смогли выбраться на берег самостоятельно, остальным пришли на помощь спасатели-водолазы и представители Центра безопасности граждан "Плишка". Об этом рассказали в ГСЧС.

"Чрезвычайное событие случилось в Каменице Ужгородского района. Группа детей из местного лагеря в сопровождении взрослых сплавлялась по реке Уж. Однако стремительное течение горной реки начало переворачивать плавсредства и затягивать людей под воду. Отдыхающих спасло то, что они были в жилетах на берег. Пострадавшим помогли спасатели-водолазы и представители Центра безопасности граждан "Плишка", – отмечено в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что 7-летнего мальчика вытащили из воды с помощью спасательной веревки. А достать из реки двух девушек 7-ми и 18-ти лет удалось только с помощью лодки.

Детей забрали медики "скорой".

Кроме того, спасатели помогли помогли выбраться на берег также 65-летнему мужчине, бросившемуся спасать пострадавших.

Напомним, накануне, 24 июня, стало известно, что с начала купального сезона в Украине утонуло 28 детей. Смертельным отдых на воде становится и для взрослых. Только на прошлой неделе на водоемах Украины в общей сложности погибли 38 человек.

"Не игнорируйте правила безопасности! Не теряйте бдительность. Особенно внимательно следите за детьми", – призывают в ГСЧС.