Мать отлучилась на несколько минут: в Ровенской области трехлетний мальчик выпал из окна, спасти его не удалось. Фото

В ровенских Сарнах из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок. Несмотря на все реанимационные меры, спасти маленького мальчика не удалось, рассказала полиция Ровно.

О несчастном случае правоохранители узнали от медиков Сарненской центральной больницы (на фото выше). Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК – умышленное убийство с отметкой "несчастный случай".

Полицейские установили, что около 19.20 мать мальчика отлучилась на кухню, а сына оставила самого в комнате. Ребенок забрался на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальт. Правоохранители показали соответствующее фото (ниже).

"С кататравмой и внезапной остановкой кровообращения мальчика доставили в больницу. Впрочем, несмотря на предпринятые реанимационные меры, спасти его не удалось", - отметили в полиции. Кататравма – это травма, возникающая при падении с высоты. Характеризуется множественностью повреждений внутренних органов и костно-мышечной системы с развитием травматического шока.

Полицейские в очередной раз подчеркнули, что москитная сетка не защищает от выпадения из окна, и нельзя оставлять детей без присмотра.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Переяслав прогулка по недостройке для ребенка едва не завершилась трагедией. Несовершеннолетняя девочка по неосторожности упала ориентировочно с 9 на 7 этаж.

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