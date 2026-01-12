Выпала с высоты пятого этажа: в Полтаве трагически погибла 18-летняя девушка

Вечером 11 января в поселке Новооржицкое, что на Полтавщине, с высоты пятого этажа многоквартирного дома выпала 18-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой.

Видео дня

Около 22:30 правоохранителям о трагедии сообщили медики, которые прибыли на место происшествия, сообщают в пресс-службе полиции Полтавской области. После этого на место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции Лубенщины, специалисты-криминалисты и медицинские работники.

"11 января около 22:30 в Лубенский райотдел полиции поступило сообщение от медиков, что в поселке Новооржицкое Лубенского района 18-летняя девушка выпала с высоты пятого этажа многоквартирного дома. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", – сообщает полиция Полтавщины.

Предварительно известно, что девушка упала с крыши жилой пятиэтажки. Врачи констатировали смерть потерпевшей еще до приезда скорой помощи.

Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Чтобы установить причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал OBOZ.UA, в Николаеве произошла трагедия: 19-летняя девушка совершила самоубийство, находясь в квартире, из которой не могла свободно выйти. Полиция установила, что ее смерть могла быть вызвана систематическими противоправными действиями в отношении нее и фактическим лишением свободы.

Также в Киевской области будут судить мужчину, который, по информации следствия, довел 13-летнюю падчерицу до самоубийства. Злоумышленник длительное время издевался над ребенком, бил и выгонял на улицу зимой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!