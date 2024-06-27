Вынуждал военных ремонтировать дом: ГБР сообщило о еще одном подозрении запорожскому эксвоенкому

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении запорожскому экс-военкому. Его уже судят по коррупционным схемам. Он привлекал военнослужащих для ремонта своего дома

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом, в феврале-июле 2023 года трое работников ТЦК выполняли ремонтные работы в доме военкома.

"Во время управления областным военкоматом в 2023 году чиновник решил использовать военнослужащих для ремонта своего нового дома. Подбирал специалистов под свои строительные нужды среди работников районных военкоматов", - говорится в сообщении ДБР.

Условиями выполнения работ был свободный график посещения службы с сохранением полного денежного довольствия. Чиновник незаконно издавал приказы о командировках военных в ЗОТЦК и СП и подписывал документы о безосновательных начислениях и выплатах.

Таким образом, вместо службы трое работников запорожских районных военкоматов выполняли ремонтные работы в доме военкома. За это время им безосновательно было начислено 266,4 тыс. грн.

Напомним, что в Днепропетровской области будут судить бывшего руководителя областного ТЦК и СП, за время военного положения в Украине успел накупить имущества на 350 тыс. долларов. Кроме того, правоохранители выяснили, что обвиняемый декларировал недостоверную информацию почти на 4,3 млн. гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) и предпринимателю из Волыни, которые на ремонте оборонных объектов обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн грн. Чиновник с подрядчиком завышали стоимость материалов и вписывали в акты работы, которые на самом деле не выполнялись.

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