Вылетел на встречную: в Черкасской области легковушка столкнулась с грузовиком, водитель погиб на месте. Фото

В Черкасской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Транспортные средства столкнулись в результате выезда Ford Fusion на встречную полосу движения.

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На месте аварии погиб водитель легкового авто. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в Уманском районе на автодороге "Стрый-Изварино" возле села Бабанка 24 апреля около 10:00 утра. Предварительно работники Следственного управления ГУНП в Черкасской области совместно со следователями Уманского районного управления полиции установили, что 51-летний водитель Ford Fusion на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым кормчего.

В результате столкновения водитель легкового авто погиб на месте аварии. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства и причины ДТП. Следствие продолжается.

Напомним, во Львовской области 21 апреля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская. В результате аварии погибли три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 14 апреля, произошла авария с участием бензовоза и маршрутного автобуса. В результате ДТП пострадали пять пассажиров общественного транспорта.

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