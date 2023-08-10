Выехавший из Украины сын нардепки Копанчук сложил мандат местного депутата

22-летний сын народной депутатки от "Слуги народа" Елены Копанчук, депутат Рудковского горсовета Дмитрий Копанчук, уехавший из Украины в начале года, написал заявление на сложение своего депутатского мандата. Заявление направил через другое лицо.

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Об этом сообщил независимый антикоррупционный центр NGL.media, ссылаясь на информацию секретаря Львовской областной организации партии "Слуга народа" Ореста Сивенького, предоставленную по запросу центра. Издание также обнародовало письменное сообщение Сивенького.

Заявление от Дмитрия Копанчука о сложении полномочий Рудковский городской совет получил 9 августа. Рассмотреть его планируют на следующем заседании депутатов горсовета 7 сентября.

Издание также отмечает, что заявление Дмитрий Копанчук направил "Новой почтой" не сам, а через Артема Костюченко, работающего в хмельницком АО "Копанчук и партнеры", соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук.

"Меня попросили это сделать", – сказал Костюченко в ответ на вопрос NGL.media.

Напомним, что несколько дней назад NGL.media выяснили, что Дмитрий Копанчук более семи месяцев не посещает заседание горсовета, поскольку еще 1 января уехал из страны, под предлогом сопровождения своего 46-летнего отца, имеющего вторую группу инвалидности. Через месяц Владимир Копанчук вернулся в Украину, но без сына.

Это нарушает законодательное требование вернуться не позднее сопровождаемого лица с инвалидностью.

Мать беглеца, Елена Копанчук, народная депутат от "Слуги народа", до сих пор публично не прокомментировала выезд своего сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Копанчук во время действия военного положения уехал из Украины и не вернулся. До этого он еще три раза пересекал границу во время полномасштабного вторжения РФ. Копанчук покидал страну как водитель-волонтер через систему "Путь", в которую его вносила Хмельницкая областная военная администрация.

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