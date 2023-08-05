Сын 'слуги народа' выехал за границу под предлогом сопровождения отца-инвалида, в Украину отец вернулся без него – СМИ

22-летний сын народной депутатки от "Слуги народа" Елены Копанчук Дмитрий во время действия военного положения выехал за границу под предлогом сопровождения своего 46-летнего отца, имеющего вторую группу инвалидности. Около полудня 1 января Дмитрий пересек в Смильнице украинско-польскую границу и с тех пор не возвращался в Украину.

Видео дня

Тем временем его отец Владимир Копанчук тем же автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150 7 февраля этого года вернулся в Украину. Об этом сообщает независимый антикоррупционный центр NGL.media.

Эту информацию подтвердил экс-депутат Хмельницкого облсовета Владимир Федорчук, который вместе с Копанчуком-старшим пересекал польско-украинскую границу.

"Однако сам Дмитрий Копанчук так и не вернулся. Это прямо противоречит законодательному требованию вернуться в страну не позже сопровождаемого лица с инвалидностью", – сказано в сообщении.

Его мать, народная депутатка Елена Копанчук отказалась говорить с журналистами, а отец Владимир Копанчук дал очень короткий комментарий и быстро попрощался. "А чего я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы мне звоните?" – сказал он.

Более семи месяцев Дмитрий Копанчук не появляется в Рудковском горсовете, где он является депутатом от партии "Слуга народа". Там знают только то, что он находится за границей. "С его слов знаю, что он на учебе. Но что – я видел какие-то документы? На учебе, так на учебе", – отметил Иван Лозинский, глава Рудковской громады.

Секретарь Рудковского горсовета Светлана Винницкая уточнила, что последний раз депутата Дмитрия Копанчука видели на работе 15 декабря прошлого года. После этого в горсовете он не появлялся.

"В последнее время у меня нет с ним связи. Как он уехал, почему – [знать это] не входит в мои должностные обязанности. Тот номер [Дмитрия Копанчука], который у меня есть – он на него мне не отвечает. И я с ним связаться не могу. За непосещаемость у нас нет возможности как-то его наказать. Так партия может его отозвать", – сказала женщина.

Отметим, что ранее Дмитрий Копанчук еще три раза выезжал за границу во время действия военного положения. По крайней мере дважды (24-25 июля и 1-18 августа) он покидал страну как водитель-волонтер через систему "Шлях". В систему "Шлях" Копанчука-младшего вносила Хмельницкая областная военная администрация.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области задержали работника ТЦК, который изготовлял фальшивые документы для выезда за границу. Свою преступную схему он осуществлял с четырьмя сообщниками, теперь им всем грозит до девяти лет тюрьмы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!