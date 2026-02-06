Выехал на встречную: в Ривненской области пограничник устроил смертельное ДТП, погибла женщина. Фото

На Ривненщине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Государственной пограничной службы Украины. Во время аварии на автодороге Киев – Чоп погибла пассажирка легкового автомобиля, еще одного участника ДТП с тяжелыми травмами госпитализировали.

Видео дня

ДТП произошло 4 февраля 2026 года около 16:00 вблизи села Рудня Дубенского района Ривненской области. Обстоятельства происшествия расследует ГБР.

По предварительным данным следствия, 38-летний военнослужащий, который проходит службу на Сумском направлении, управлял собственным автомобилем в нерабочее время и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. Пассажирка легковушки, 42-летняя женщина, погибла на месте происшествия.

Водителя легкового автомобиля с тяжелыми телесными повреждениями доставили в Радивиловскую центральную районную больницу. Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства и причины аварии.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Ривненская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения погибла пассажирка последнего авто, а его водителя госпитализировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!