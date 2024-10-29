Выдумывали мужчинам диагнозы: ГБР разоблачило в Одесском областном МСЭК многомиллионную схему. Фото и видео

В Одесской области Государственное бюро расследований разоблачило очередную схему, организованную представителями областного МСЭК. Медики помогали здоровым военнообязанным мужчинам избегать призыва.

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Они придумывали фейковые диагнозы, на основании которых мужчин признавали непригодными к военной службе. Подробности раскрыли в сообщении на официальном сайте ГБР.

В Госбюро расследований сообщили, что разоблачили организованную группу врачей, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе.

Схема начала действовать весной 2024 года, когда врач Одесской областной клинической больницы начал оказывать "платные услуги" мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации. В противоправную деятельность он вовлек 12 врачей из разных медучреждений города, а также должностных лиц Одесского областного центра медико-социальной экспертизы и их родственников, которые выполняли функции посредников.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и изготовляли необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни", даже делали "снимки МРТ". В дальнейшем военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии по оформлению группы инвалидности. Стоимость услуг составляла от 6 до 12 тыс. долларов США, в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности", – отметили в ГБР.

В домах и на рабочих местах фигурантов дела проведено 28 обысков, в ходе которых изъята медицинская документация, более 80 тыс. долларов США наличными и три автомобиля премиум-класса.

"К тому же во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы были выявлены и задержаны двое военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного ухода из воинской части, и пять "клиентов" призывного возраста, которые находились в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность", – добавили в Госбюро.

Врача, организовавшего схему, уже задержали. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины), он может оказаться за решеткой на срок до 10 лет.

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим участникам схемы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, ранее сотрудники ГБР разоблачили начальника Тернопольского РТЦК, требовавшего взятку за отсрочку от мобилизации у местного предпринимателя. Он получает высшее образование на дневной форме обучения в одном из учебных заведений Прикарпатья и имеет законное право получить отсрочку от призыва. Однако это не помешало должностному лицу требовать за "отсрочку" талоны на тысячу литров дизельного горючего.

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