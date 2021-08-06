Фигурантка дела Шеремета заявила о слежке и запугивании

Подозреваемая в деле об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета в 2016 году Яна Дугарь заявила, что заметила за собой слежку и получает тревожные сообщения от неизвестных людей. Девушка убеждена, что таким образом на нее оказывается психологическое давление и попытка запугать.

Об этом сама Яна рассказала у себя на странице в Facebook. Поскольку она живет в частном доме, она упомянула, что время от времени срабатывает сигнализация, а под окнами нередко собираются незнакомцы.

Поскольку Дугарь обеспокоена всеми этими сигналами и подозревает, что к ним причастны реальные убийцы Шеремета, она заявила, что любой возможный "несчастный случай" с ней будет неслучайным.

"У меня нет депрессии. Нет мыслей о самоубийстве – я люблю жизнь, и у меня большие планы на будущее. Психологическое состояние в норме!", – подчеркнула девушка.

Видео дня

Отметим, что 28-летняя волонтер и военный медик Яна Дугарь была задержана 12 декабря 2019 года в связи с подозрением в причастности к убийству Павле Шеремета. Такая же судьба постигла и бойца АТО Андрея Антоненко и врача-педиатра Юлию Кузьменко. Однако, в отличие от последних, Дугарь не была отправлена в СИЗО, а находилась под домашним арестом. 13 июля 2021 года суд смягчил ей меру пресечения, позволил снять электронный браслет и ездить по стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то, что у Офиса генерального прокурора до сих пор нет прямых доказательств участия Яны Дугарь в исполнении убийства Павла Шеремета, в МВД указали, что и алиби девушки несовершенное.