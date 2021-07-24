Наемники РФ на Донбассе ранили мирного жителя и обстреляли позиции ВСУ
За прошедшие сутки, 23 июля, российско-оккупационные войска обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и жилой сектор подконтрольных Украины населенных пунктов. Из-за этого в Марьинке был ранен местный житель.
Пострадавший получил осколочные ранения и был госпитализирован в больницу, состояние его здоровья – удовлетворительное. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.
Оккупанты также открывали огонь по частному сектору Опытного из минометов 120-го калибра. В целом вчера они 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Где были зафиксированы обстрелы ВСУ:
Возле Опытного – из минометов 120-го калибра, а вблизи Марьинки – из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Красногоровки враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Песков противник применил минометы 120-го калибра, а у Катериновки – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе Павлополя зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Водяного на Приазовье вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Кроме обстрелов было замечено нарушение линии разграничения на Луганщине. Там враг запускал свой беспилотник типа "Орлан-10".
За сегодня, 24 июля, по состоянию на часов утра враг дважды нарушил режим "тишины". У Новоалександровки наемники применили противотанковые ракетные комплексы, а в направлении Водяного возле Донецка – минометы 120-го калибра.
Воины ВСУ открывали огонь, боевых потерь среди наших защитников нет.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – добавили в штабе ООС.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram сообщил, что за прошедшие сутки один из наемников Кремля получил травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала "перемирие" с 27 июля 2020 до 18 июля 2021 под обстрелами российских оккупантов погибли 45 воинов Вооруженных сил Украины. Получили ранения – 150 человек.