Наемники РФ на Донбассе ранили мирного жителя и обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки, 23 июля, российско-оккупационные войска обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и жилой сектор подконтрольных Украины населенных пунктов. Из-за этого в Марьинке был ранен местный житель.

Пострадавший получил осколочные ранения и был госпитализирован в больницу, состояние его здоровья – удовлетворительное. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Оккупанты также открывали огонь по частному сектору Опытного из минометов 120-го калибра. В целом вчера они 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Видео дня

Где были зафиксированы обстрелы ВСУ:

Возле Опытного – из минометов 120-го калибра, а вблизи Марьинки – из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Красногоровки враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Песков противник применил минометы 120-го калибра, а у Катериновки – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Павлополя зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Водяного на Приазовье вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме обстрелов было замечено нарушение линии разграничения на Луганщине. Там враг запускал свой беспилотник типа "Орлан-10".

За сегодня, 24 июля, по состоянию на часов утра враг дважды нарушил режим "тишины". У Новоалександровки наемники применили противотанковые ракетные комплексы, а в направлении Водяного возле Донецка – минометы 120-го калибра.

Воины ВСУ открывали огонь, боевых потерь среди наших защитников нет.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – добавили в штабе ООС.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан в Telegram сообщил, что за прошедшие сутки один из наемников Кремля получил травмы, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала "перемирие" с 27 июля 2020 до 18 июля 2021 под обстрелами российских оккупантов погибли 45 воинов Вооруженных сил Украины. Получили ранения – 150 человек.