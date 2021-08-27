Воины ВСУ метким ударом ликвидировали вражеского снайпера: момент показали на видео
Украинские защитники на Донбассе ликвидировали снайпера российско-оккупационных войск. Момент меткого удара был снят на видео и опубликован в сети.
Роликом поделились военные из боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы Сухопутных войск ВСУ. Кадры обнародовали на YouTube-канале военнослужащих (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
В описании к видео представители боевой группы К-2 написали, что удачный выстрел по противнику совершили "их очень хорошие друзья".
"Они [...] на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию "русского мира", умеют очень метко стрелять и одновременно фиксировать это", – сказано в тексте.
На видео видно, что вражеский снайпер сидел в блиндаже. Заметно было только его маскировочный шлем и дуло оружия, направленное в сторону украинских позиций.
В какой-то момент послышался звук выстрела, а возле человека в блиндаже появился белый дым. Снайпер пошатнулся и упал.
Защитники Украины не уточнили, когда и где именно на линии разграничения была сделана эта запись.
Напомним, ранее в Херсонской области прошла стрелковая подготовка для снайперов, которые выполняют боевые задачи на админгранице с временно оккупированным Крымом. Военнослужащие отрабатывали введения огня парами.
Как писал OBOZREVATEL, главнокомандующий ВСУ генерал-майор Валерий Залужный считает, что Вооруженные силы должны готовиться к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий Украины.