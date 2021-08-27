На Херсонщине прошли тренировки снайперов – работали в парах. Фото и видео

В Херсонской области прошла стрелковая подготовка для снайперов, которые входят в состав подразделений группировки войск, выполняющие боевые задачи на админ границе с временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-центр Командования объединенных сил ВС Украины. Снайперы отрабатывали введения огня парами.

"Занятия со снайперами проводятся на постоянной основе, но особенностью данного мероприятия является то, что более опытные снайперы "подтягивают" уровень своих боевых побратимов в ходе практической работы на мишенном поле", – сказал командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев.

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Он отметил, что снайперы оттачивали навыки по определению точного расстояния до цели, скорость и направление ветра. Наев добавил, что для проведения тренировок использовался опыт Антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

"Ведь профессиональный снайпер, кроме умения метко стрелять, должен быть еще и очень уравновешенным, уметь сконцентрироваться, а также самостоятельно принимать правильные и взвешенные решения", – акцентировал Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе с временно оккупированным Крымом прошли учения ВСУ. Военные провели тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.