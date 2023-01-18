Бушевал огонь, люди кричали: видео первых минут после падения вертолета с руководством МВД в Броварах

Утром 18 января в городе Бровары на Киевщине произошла авиакатастрофа: вертолет с руководством МВД на борту упал между жилой высоткой и детским садом. В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, в общей сложности на 10:30 известно о 18 погибших.

Видео дня

В сети появилось видео первых минут после авиакатастрофы. На месте падения вертолета бушует огонь, слышны женские крики и мужские рыдания.

На опубликованных кадрах видно очень поврежденное здание детского сада. Позади нее бушует масштабный пожар. На месте трагедии собралось немало людей. За кадром слышны громкие крики, мужские рыдания и женский плач.

Сейчас в Нацполиции просят обратиться в правоохранительные органы всех свидетелей полета вертолета перед падением.

Напомним, утром 18 января стало известно, что в городе Бровары на Киевщине потерпел крушение вертолет. Он упал возле детского сада и жилой многоэтажки, на месте падения вспыхнул пожар.

Позже в Нацполиции заявили, что в авиакатастрофе погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

По данным ОПУ, руководство МВД летело в командировку в одну из горячих точек, где сейчас ведутся бои с российскими оккупантами.

Причины катастрофы на данный момент неизвестны.

По состоянию на 10.30 известно о 18 погибших, среди которых – трое детей. Ранения получили по меньшей мере 29 человек, 15 из них – дети.