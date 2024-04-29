Вслед за рестораном суд взялся за супермаркет и автостоянку: кто хозяйничает на улице Бударина в Киеве

В понедельник, 29 апреля в 11:00 в Святошинском районном суде Киева состоится судебное заседание под председательством судьи Ларисы Шум по иску Коммунального предприятия "Спецжилфонд" к сыну экс-начальника Святошинской районной милиции Анатолия Миколайца Дмитирию и ТОВ "Затишок і Ко".

Речь идет об освобождении от самовольной застройки земельного участка по ул. Бударина, 3 (сейчас Українського відродження). Тут еще в 2011 году решением Киеврады был выделен участок под строительство доступного жилья.

Однако дом тут так и не построили, а вот на его месте с того времени работают большой супермаркет и платная стоянка. И за всем этим вновь стоит семья экс-милиционера.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ресторан и парковки

OBOZ.UA уже не раз рассказывал о том, что семья экс-милиционера Анатолия Миколайца на основании сомнительного судебного решения №2-2027 от 25.11.2010 Брянковского городского суда Луганской области зарегистрировала сразу около двух десятков объектов на территории Святошинского района столицы.

Все они перешли в руки Дмитрия Миколайца-младшего, а позже один из них, тоже по ул. Бударина, прямо на территории Национального парка "Голосеевский" был переписан на ТОВ "Затишок і Ко", которое до недавнего времени принадлежало отцу Дмитрия – Анатолию Миколайцу. Там на заповедной земле среди леса уже несколько лет работает ресторан и оборудованы парковки. Мы подробно описывали все эти перипетии.

Дома нет, зато работает супермаркет

В этом же списке "судебного решения" Брянковского городского суда числится и адрес ул. Бударина, 3 (Українського відродження).

Что примечательно, еще 22 сентября 2011 года Решением Киеврады №125/6341 Коммунальному предприятию "Киевспецжитлофонд" передали участок 0,75 га по этому адресу для строительства и эксплуатации доступного жилья.

В Департаменте по вопросам госконтроля КГГА указали, что никаких документов, которые дают право на выполнение подготовительных/строительных работ не выдавали и не принимали в эксплуатацию законченное строительство. Также нет документов и о присвоении адреса какому-либо объекту на этом месте.

То есть официально дом тут не строили. Но в тоже время по этому адресу Бударина, 3 уже несколько лет работает большой супермаркет под названием "Семейный маркет" площадью более 500 кв м, а также платная парковка для автомобилей.

"Спецжитлофонд" боролся только в судах

Мы спросили у КП "Спецжилфонда" считают ли они деятельность тех лиц, кто использует этот участок без правовых документов, как препятствование хозяйственной деятельности Коммунальному предприятию? Обращались ли они в правоохранительные органы за защитой интересов КП, и какой вред нанесен предприятию?

В своем ответе нам КП подтвердил, что да, считает действия третьих лиц неправомерными, а также они мешают предприятию вести свою хозяйственную деятельность.

"Спецжитлофонд" обращался в суды. Однако дело тянулось годами, а толку не было. То есть тактика хождения по судам оказалась не действенной.

Но "Спецжитлофонд" вновь, уже в 2024 году идет в суд и подает иск к Дмитрию Миколайцу и ТОВ "Затишок і Ко" и просит освободить участок.

На наш вопрос: были ли обращения в правоохранительные органы, чтобы защитить интересы КП, и какой вред нанесен лицами, которые ведут коммерческую деятельность на этом участке, нам ответа так и не дали.

Можем предположить, что только после наших недавних публикаций и огласки этой проблемы, предприятие вновь пошло в суд, чтобы как-то прикрыть свою бездеятельность. Возможно, правоохранительные органы должны в этом разобраться.

Кстати, следственный отдел УП ГУНП в Киеве расследует схемы по поводу законности регистрации имущества за семьей Миколайцев и захвата земель. Святошинская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство. В марте прокуратура на наш запрос ответила, что следствие продолжается.

Также, хотим напомнить, что 2 мая в Святошинском районном суде Киева состоится другое судебное заседание уже по иску руководителя Святошинской окружной прокуратуры Киева к Дмитрию Миколайц и ТОВ "Затишок і Ко". Суть такая же – снос незаконного ресторана и освобождение земельного участка природно-заповедного фонда Национального парка "Голосеевский".