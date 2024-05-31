Всем фигурантам дела эксминистра агрополитики Сольского избрали меру пресечения: двое в розыске

Высший антикоррупционный суд принял меры предосторожности в отношении 11 человек, подозреваемых по делу бывшего министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. Еще двое фигурантов по этому делу сейчас находятся в розыске.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков, специализирующийся на освещении деятельности НАБУ и САП. Так же Николаю Сольскому 26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога в 75,7 млн грн. В тот же день залог был внесен, и он был освобожден из-под стражи.

Заместителю Николая Сольского, Маркияну Дмитрасевичу, суд назначил меру пресечения в форме содержания под стражей, предоставив возможность выйти под залог в размере 20,28 млн грн. Он уже вышел из-под стражи.

Бизнесмену-аграрию Михаилу Бугрименко ВАКС установил меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 30,28 млн грн. Он также был освобожден из-под стражи.

Остальным фигурантам дела ВАКС назначил:

Игорю Кошевому был назначен арест с возможностью выхода под залог в размере 5 млн грн, был освобожден из-под стражи.

Олегу Дариенко был установлен залог в размере 7,57 млн грн с обязанностями.

Михаилу Стаднику был назначен залог в размере 5,14 млн грн с обязанностями.

Эксначальнице ГУ Госгеокадастра в Сумской области Натальи Усик был назначен залог в размере 3,02 млн грн с обязанностями.

Николаю Антонюку был установлен залог в размере 908 400 грн. с обязанностями.

Эксначальнице юридического управления ГУ Госгеокадастра в Сумской области Вите Маликовой был назначен залог в размере 908 400 грн с обязанностями.

Эксначальнику отдела в Роменском районе Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Сергею Проню – 908 400 грн залога с обязанностями.

Евгению Тозловану – также 908400 грн залога с обязанностями;

Два других фигуранта дела, а именно экспредседатель Госгеокадастра Александр Колотилин и подозреваемый Сергей Кацун, остаются в розыске.

Ранее Верховная Рада 9 мая отправила в отставку министра агрополитики Николая Сольского. Он написал заявление на увольнение после вручения ему подозрения в хищении государственной земли на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн.

Напомним, 23 апреля Сольский, его заместитель Маркиян Дмитрасевич и эксглава Госгеокадастра Александр Колотилин получили подозрения по поводу завладения землей в Сумской области.

Сам Сольский не признает свою вину. Он говорит, что дело касается 2017-2018 годов, когда он работал адвокатом и не был причастен к земле, о которой идет речь. Известно, что Сольский и его партнер Андрей Богдан владели компанией, которая сейчас борется за право размещаться на территории мемориала "Родина-мать".

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