"Врач просто не выдержал": появились подробности о жутком фото украинского воина, освобожденного из плена РФ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали о жутком фото украинского защитника, которого освободили из российского плена. На его животе остались шрамы от надписи "Слава россии".

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Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил подлинность этого фото. Фотография настоящая, и ее сделал врач во время реабилитации после одного из предыдущих обменов, но не во время последнего, который состоялся 9 июня.

Юсов отметил, что это является свидетельством того, через что вынуждены проходить наши защитники в плену оккупантов. При этом важно, чтобы весь мир увидел это.

"К сожалению, настоящее фото. История такая. Это не с этого обмена – это с одного из предыдущих обменов. Врач при осмотре в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал – сфотографировал и выложил в сеть это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя, и очень важно, чтобы его видели не только украинцы – украинцы хорошо знают, кто такие россияне – а видел весь мир", – заявил Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 9 июня, Украина и Россия начали масштабный обмен военнопленными в формате "всех на всех" в рамках договоренностей в Стамбуле, который будет проходить в несколько этапов и продлится еще ближайшие дни. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет.

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой в результате этого обмена, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже в Украине.

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