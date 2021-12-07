Бус перевернулся на скользкой дороге: подробности смертельного ДТП с украинкой в Польше. Фото

В Польше в результате аварии погибла 47-летняя украинка Леся Лукьяник. Женщина ехала в Чехию на заработки, но до места назначения так и не добралась – бус перевернулся на скользкой дороге. Первое время женщина еще была жива, но спасти ее так и не удалось.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Леся Лукьяник впервые отправилась на заработки в Европу. Ее путь лежал в Чехию через Польшу, однако на объездной дороге недалеко от польского города Немодлин водитель не справился с управлением на скользкой дороге и бус перевернулся. Причиной ДТП, которое произошло 27 ноября, правоохранители назвали превышение скорости.

Помимо Леси пострадал и сам водитель. Но ни скорая помощь, ни вертолет польского медицинского авиаспасения не смогли добраться до места аварии из-за плохой погоды. На место ЧП медиков доставили пожарные. Украинка на тот момент еще была жива, ей проводили реанимационные действия, но спасти так и не удалось.

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Два года назад Леся похоронила сына, на Ивано-Франковщине у нее остались дочка и трое внуков. Сама женщина родом с Черновицкой области, из села Перебыковцы Хотинского района.

"Она давно отсюда уехала. Живет вместе с дочкой на Франковщине", – сказал OBOZREVATEL глава Клишковецкой ОТГ Виктор Дронь.

Но односельчане все еще помнят Лесю, вспоминают ее как хорошего и трудолюбивого человека. "У нее тут вроде сестра еще живет. Про аварию мы тоже слышали, очень жаль, что так с ней случилось. Она сына своего похоронила, а теперь ее не стало", – рассказала местная жительница.

Родной брат украинки Леонид говорит, что жизнь у Леси была непростая: "Она была хорошей сестрой, но судьба у нее была тяжелая. Какое-то время она держала магазин в селе, потом ездила работать в Киев. А потом ее дочка вышла замуж в Ивано-Франковской области, и она переехала туда".

Решение уехать на заработки в Чехию было внезапным для родственников Леси. Брат, например, узнал об том буквально в момент отъезда женщины. "Она говорила, что готовит документы, но я не думал, что все произойдет так быстро. Она написала, что уезжает, я пожелал ей счастливой дороги и попросил сообщить, как доберется", – говорит Леонид.

Знакомые отзываются о Лесе исключительно хорошо и говорят, что она была добрым, светлым человеком, который никогда не отказывал в помощи.

Это далеко не первая смертельная авария в Польше с украинскими заробитчанами. Так, в начале ноября там слетел с дороги и врезался в дерево микроавтобус, в котором ехала 25-летняя Наталья Кирильчук с Ривненщины. Молодая мама скончалась от болевого шока.

Также ранее в Катовице слетел с дороги Opel. После столкновения с деревом в машине погибли двое молодых людей с Тернопольщины – 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух.