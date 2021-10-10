В Польше разбились двое молодых украинцев: подробности ДТП

Еще одна ужасная авария в Польше унесла жизни двух молодых украинцев. 20-летний Ростислав Бойчук и 22-летний Виталий Падух с Тернопольской области отправились в соседнюю страну на заработки. Виталия дома ждала невеста, которой он уже сделал предложение. А в Польшу отправился, чтобы заработать денег на свадьбу.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В четверг, 7 октября, рано утром в польском городе Катовица слетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево автомобиль Opel Astra. От сильного удара машину согнуло пополам, а дерево вырвало с корнем. Части автомобиля разбросало по всей дороге, полиция вынуждена была перекрыть полностью движение на этом участке, образовались большие заторы. Об этом писали многие польские СМИ.

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Спасатели с трудом смогли достать из авто тела двух молодых украинцев – 20-летнего Ростислава Бойчука и 22-летнего Виталия Падуха с Тернопольщины. Молодые люди отправились в Польшу на заработки, они недавно пересекли границу.

Ехавший за ними очевидец говорит, что машина двигалась на большой скорости. "Виной всему скорость, скорость и еще раз скорость. Там много развилок и "восьмерок", а парни не вписались в поворот и слетели с дороги. Машину практически разорвало надвое", – описал ситуацию Руслан.

Ростислав и Виталий с одного города – Бучач. Дружили давно. У Ростислава дома осталась мама и сестра, а его отец тоже на заработках в Польше.

Виталий на прошлой неделе сделал предложение своей девушке Неле. И поехал в Польшу, чтобы заработать денег на свадьбу.

Просить у родителей денег он не хотел, решил, что может сам заработать. Его отец также работает в Польше. А дома осталась мама и две сестры, младшей всего 8 лет.

Сейчас польская полиция проводит расследование – что именно стало причиной аварии и гибели молодых людей.