'Впереди была вся жизнь': появились подробности о девушке, которую изнасиловали и убили на Днепропетровщине. Фото

В Пятихатках в Днепропетровской области идентифицировали личность девушки, тело которой нашли 5 сентября. Ею оказалась 16-летняя Елизавета Головня, ученица 11 класса. Девушка была единственной дочерью у родителей.

Видео дня

О том, что в кустах на одной из улиц было найдено именно ее тело, сообщила одноклассница погибшей в соцсетях, сообщило издание dp.informator. Она вспоминает о подруге как об очень хорошем человеке.

"Она была отзывчивой, пристойной, воспитанной. Ни разу не имела намека в стиле одежды или поведении, что могли спровоцировать насилие", – написала ее подруга.

"Впереди была вся жизнь, но какая-то отвратительная мразь решила ее судьбу за нее", – с болью написала она.

Как пишут СМИ, в ночь на 5 сентября Лиза находилась с друзьями, в кругу одноклассников, они отмечали старт нового учебного года.

Также подруга погибшей указала, что "эта мразь делала гадости в городе в течение трех месяцев", однако местные власти и полиция якобы не обращали на это внимания. Кроме того, жители Пятихаток в соцсетях жалуются, что вечерами в городе не работает уличное освещение.

Напомним, по факту преступления возбуждено уголовное производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство, соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием).

Труп обнаружили около 3:00 ночи во вторник, 5 сентября. К поискам нападающего привлечены около 150 правоохранителей. "Они проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и задержание злоумышленника, причастного к совершению преступления", – отметили в ведомстве.

Добавим, что за п. 10 час. 2 ст. 115 УК можно сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет или даже на пожизненное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве будут судить мужчину, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки. Он пригласил ребенка на свидание, заставил употребить наркотик и совершил в отношении него сексуальное насилие.

– В Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка. Злоумышленник в туалете на территории парка силой затолкал 12-летнего мальчика в кабинку и пытался изнасиловать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!