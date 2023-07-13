Возвращение ЕДАПС: журналисты считают, что к акцизной схеме могут быть причастны Арахамия и Шмигаль

В Украине возродилась акцизная мошенническая схема, на которой ее организаторы зарабатывали в период с 2004 по 2013 год как минимум 515 млн грн в год. Журналист-расследователь, редактор "Наших денег" Юрий Николов считает, что ее новыми "родителями" могут быть глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Об этом Николов написал при этом в колонке на сайте ZN.UA, сообщают "Украинские новости".

"Схема с голограммами на акцизках возвращается, как и ее ключевые бенефициары. Внутреннее чутье подсказывает, что Давид Арахамия, как и Денис Шмигаль могли бы многое об этом рассказать", – пишет журналист.

По его словам, новая история началась 19 июня, когда Кабинет министров утвердил постановление №618. Это постановление вносит изменения в дизайн акцизной марки в табачную и водочную продукцию. Теперь, с 1 ноября, на акцизных марках должна быть голографическая лента, которая якобы должна улучшить защищенность алкоголя и табака.

"Решение по меньшей мере странное. Во-первых, оно противоречит официальному намерению властей ввести признанную и эффективную технологию Track and Trace, позволяющую мгновенно отслеживать происхождение и маршрут товара. То есть либо нынешние изменения временные, либо вся предыдущая стратегия регулирования акцизных марок, к которой годами готовились производители, - фикция.Во-вторых, оно никак не повлияет на контроль нелегального рынка, в "табачке" 60% нелегальных сигарет вообще никаких акцизных марок не имеют, потому что они якобы Duty Free Only.В-третьих, имеем опыт 2012 года , когда уже вводились голографические акцизы, а затем упразднялись, потому что оказались очень дорогими и абсолютно неэффективными", – отметил журналист.

По словам Николова, через три недели после принятия правительственного постановления в базу "Укрпатента" были внесены секретные заявки на патентование новых промышленных образцов.

"На сайте "Укрпатента" нашлось 14 свежих заявок на патенты со словом "акцизна" в названии. Они были зарегистрированы 4 июля. Но в базе нет никаких изображений и описаний самих образцов, а также данных о заявителях патентов. Для этих заявок возможен просмотр только состояния их делопроизводства, указано на сайте "Укрпатента", – добавил он.

Журналист отметил, что пока неизвестно, сколько будет стоить голография. Но благодаря проведенным в тот же день закупкам можно произвести приблизительные расчеты.

"В системе "Прозорро" был обнародован отчет о закупке государственным полиграфкомбинатом "Украина" голографических защитных элементов для акцизных марок на 141 млн грн. Заказано 810 тыс. погонных метров элемента, то есть стоимость ленты составляет 173,46 грн за метр. Акцизные марки в ширину" см, поэтому в одном метре ленты содержится материал для 50 марок, а значит, вся эта закупка рассчитана на голографический материал для 40,50 млн акцизок из расчета, что голографический элемент для одной акцизки будет стоить 3,47 грн. правительственным положением размер оплаты за одну марку для алкогольных напитков составляет 0,3537 грн, для табачных изделий – 0,1643 грн», – объясняет Николов.

При этом он добавил, что это не весь рынок Украины, поскольку в прошлом году было произведено 2,57 миллиарда акцизных марок. И если производство сохранится на этом уровне и в следующем году, то на голограммы в год уйдет около 9 млрд грн из расчета 3,47 грн за голографический материал для одной марки. Или примерно 243 млн. долларов, подсчитал журналист.

Николов отметил, что это в 5 раз больше, чем "едапсовцы" зарабатывали на акцизных голограммах 10 лет назад – тогда производители и потребители акцизной продукции дополнительно переплачивали 515 млн грн в год, по тогдашнему курсу это было 47 млн долларов.

При этом, по словам Николова, судя по названию поставщика - "Полли-сервис", бенефициаром новой схемы станет та же группа "едапсовцев", которая зарабатывала на аналогичной схеме с 2004 по 2013 год.

Как пишет ZN.UA, тогда акцизные марки были запатентованы фирмой "ЮС-дизайн", принадлежавшей руководителю консорциума "ЕДАПС" Юрию Сидоренко. 20% консорциума принадлежало Виктору Медведчуку, и ЕДАПС имел миллиардные контракты с государственным полиграфкомбинатом "Украина" на поставку ему запатентованных голограмм, обложек паспортов и т.п.

ЕДАПС удалось побороть, но в 2021 году он вернулся.

"Офис президента осенью 2021-го согласовал смену руководства ГП "Полиграфкомбинат Украина", директором госпредприятия стала Татьяна Бондаренко. По данным "Экономической правды", она является подругой Ирины Обиденко. Обиденко – это бывший директор концерна "ЕДАПС", ныне – президент компании Industrial Innovation Group (IIG), совладелица ООО "Инновационно-индустриальная группа", что и является владельцем ООО "Полли-сервис". Они и будут зарабатывать на новых голографических акцизах", – говорится в статье Николова.

"Компания "Полли-сервис" сейчас получает львиную долю подрядов госкомбината по более высокой цене, чем при предшественниках. Например, в прошлом году компания на 10% подняла валютные цены на обложки паспортов, которые в нее поставляла французская фирма", – пишет издание.

Николов отмечает, что в состав основателей "Инновационно-индустриальной группы" также входит Тариям Матар Мохамед Тариям из ОАЭ, где живет Юрий Сидоренко. Тариям также являлся бенефициаром ООО "Трейдэнергоресурс", которое в 2021 году было крупнейшим импортером электроэнергии из Беларуси в Украину, отметил журналист.

"Появление ЕДАПС и араба Тарияма в электрической схеме связывали с именами Давида Арахамии (руководитель фракции "Слуга народа", рекламировал инициативы IIG), Артура Гранца (связь с Беларусью), Андрея Иванчука (нардеп из "Доверия", товарищ прем министра Дениса Шмыгаля)", – пишет Николов.

И добавляет, что вся эта схема стала возможной благодаря согласованию с высшим руководством государства.

"С одной стороны, премьер-министр Денис Шмигаль 19 июня подписал необходимые изменения в правительственную нормативку. А 29 июня Верховная Рада силами фракции "Слуга народа" и ее сателлитов приняла законопроект №8287. По данным USAID/UK aid, кто-то накануне голосования во втором чтении внес изменения в законопроект, и в проголосованном варианте отсрочивается запуск электронных акцизных марок и технологии Track and Trace. подтверждают. Организаторы же схемы с голограммами, благодаря стараниям власти, смогут зарабатывать на ней еще как минимум три полных года. По 9 миллиардов гривен в год", - резюмировал Юрий Николов.