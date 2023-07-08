Возвращалась со дня рождения матери: в Одесской области 17-летняя девушка погибла в жутком ДТП. Фото и видео

В Одесской области в ДТП погибла 17-летняя девушка, которая возвращалась с дня рождения своей мамы. Honda, в которой погибшая ехала со своим парнем, врезалась в один из грузовиков, которые передали украинским военным в Подольске.

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Подробности сообщило издание "Думская". По данным издания, парень погибшей может быть военнослужащим, он от госпитализации отказался.

Авария, в ходе которой погибла 17-летняя девушка, произошла на центральном проспекте города Подольск Одесской области.

"Поздно вечером Honda врезалась в стоявший посреди дороги грузовик, который, как и еще 30 машин, выстроили для церемонии передачи украинским военным. Передняя часть легковушки при этом оказалась буквально под фурой. 17-летняя пассажирка скончалась. Водитель отделался небольшими повреждениями и от госпитализации отказался", – пишет "Думская".

Журналисты также сообщили, что свидетели ДТП рассказали, что погибшая со своим парнем возвращалась после празднования дня рождения своей мамы.

"По неподтверждённым данным, молодой человек — военный. полиции "Думской" заявили, что расследованием аварии занимается ГБР, что косвенно подтверждает участие в аварии военнослужащего. Мы ожидаем комментария Государственного бюро расследований", – пишет "Думская".

Также издание отметило, что грузовики были припаркованы на проспекте еще за день до аварии.

"Отметим, что, по данным местных жителей, автомобильная техника, которую передали Вооруженным силам Украины, была припаркована на проспекте за день до аварии. При этом была полностью перекрыта проезжая часть, а предупреждающие знаки отсутствовали. Уже днем ее с помпой передали нашим защитникам", – отметили журналисты "Думской".

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Россией Крыму произошло сразу два ДТП с техникой оккупантов.

В одном из случаев, произошедшем 4 июля, российский БТР раздавил легковушку и помчался дальше. Во втором, который зафиксирован 5 июля в Севастополе, грузовик "Урал" с российским оккупантом за рулем устроил массовую аварию, вследствие чего погиб по меньшей мере один человек.