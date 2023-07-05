БТР раздавил легковушку и помчался дальше: в Крыму произошло сразу два ДТП с техникой оккупантов. Фото и видео

В оккупированном Крыму произошло сразу два ДТП с участием техники оккупационных войск РФ. В Симферополе 4 июля бронетранспортер оккупантов переехал легковушку, а в Севастополе 5 июля грузовик "Урал" устроил массовую аварию, вследствие чего погиб по меньшей мере один человек.

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Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на очевидцев, в среду на площади Захарова в Севастополе военный грузовик протаранил десять автомобилей и троллейбус, а также сбил человека на самокате. Мужчина погиб, в тяжелом состоянии водитель авто Chevrolet Lacetti (чтобы посмотреть все фото и видео, доскролльте новость до конца).

На спуске от кинотеатра "Моряк" "Урал" якобы не смог затормозить, что привело к трагедии.

Кроме того, накануне в Симферополе российский БТР переехал легковое авто на Ялтинской объездной и как ни в чем не бывало помчался дальше. Авария произошла на спуске в сторону Алушты, предварительно, водитель легкового авто чудом остался жив. Двое российских военных упали с БТРа во время столкновения, их якобы никто не подобрал. На дороге образовалась огромная пробка.

По данным крымских СМИ, 4 июля из Перевального (Симферопольский район) через Симферополь ехала колонна из около 40 БТР, бензовозов и тентованных грузовиков. Один из этих БТР и раздавил легковой автомобиль.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на подписчиков, оккупанты воинских частей, дислоцирующихся в Крыму, жалуются, что их заставляют выезжать на полурабочей технике.

Так, у многих БТР и грузовиков в плохом состоянии тормоза. В частности, на БТР тормоза могут работать только на одном колесе либо не работать вообще. Командование заставляет захватчиков ездить на такой технике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине стартовал прием анкет в резерв госслужащих для работы в Крыму после его деоккупации. В Минреинтеграции призвали приобщаться к резерву всех желающих, кто имеет необходимую квалификацию.

– Минобороны 2 июля опубликовало видео-предупреждение о "горячем лете" и "штормовой погоде" в Крыму. Нежелательных гостей полуострова попросили приготовиться.