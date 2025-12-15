Возникла ссора: на Львовщине мужчина избил военного, который приехал домой на время реабилитации

На Львовщине произошел инцидент с участием военного, который находился дома на время реабилитации. Конфликт между местным жителем и 42-летним бойцом перерос в насилие, когда словесный спор в магазине продолжился на улице.

В результате пострадавший получил телесные повреждения, а нападающий вел себя вызывающе, снимая избиение на телефон. Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

По данным следствия, вечером 12 декабря 25-летний мужчина вступил в конфликт с военнослужащим в помещении одного из магазинов Яворивского района.

После словесной перепалки ссора перешла на улицу и переросла в физическое насилие: нападающий наносил удары кулаками даже тогда, когда потерпевший уже лежал на земле.

При этом нападающий снимал избиение на телефон, смеясь и спрашивая у бойца, как он себя чувствует и имеет ли "жалобы".

Впоследствии военный смог вернуться в магазин, где продавщица вызвала экстренную медицинскую помощь. Правоохранители проводят расследование по факту избиения.

Напомним, в Ивано-Франковске 8 декабря незнакомый мужчина напал на военного Сил обороны Украины в помещении магазина. Боец получил ножевое ранение; хулиган задержан, ему объявлено официальное подозрение.

