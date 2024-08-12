Возле Львова произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика: движение перекрыто. Фото
Под Львовом утром 12 августа произошло ДТП с пострадавшими с участием грузовика и микроавтобуса. Столкновение случилось на автодороге Киев – Чоп возле села Подборцы.
Дорогу на этом участке полностью перекрыли. Это временная мера; правоохранители посоветовали автомобилистам использовать объездной путь. Об этом проинформировала в Telegram-канале Патрульная полиция Львовской области.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. Берегите себя!" – написали в ведомстве.
Количество потерпевших в аварии пока неизвестна. На месте дорожно-транспортного происшествия работали все необходимые службы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее возле города Умань Черкасской области на трассе Киев – Одесса грузовик снес пешеходный мост, он обвалился на проезжую часть.
– В Киевской области с 1 января по 31 июля было зафиксировано 1065 ДТП с пострадавшими. В результате этих аварий погибли 102 человека.
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