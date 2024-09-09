Вопреки всем анекдотам: украинец женился на теще, чтобы выехать за границу. Фото

28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность І группы, чтобы выехать из Украины. "Супруги" убеждали пограничников, что едет в Варшаву якобы лечить зрение женщине.

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О случае 9 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также были опубликованы фото "молодоженов".

"Вопреки всем анекдотам, зять заключил брак с тещей", - иронизируют в ведомстве.

В ГНСУ рассказали, что 28-летний мужчина заключил брак со своей 40-летней тещей, имеющей инвалидность I группы.

На границе они рассказывали, будто ехали в Варшаву лечить зрение женщине, причем эту версию отстаивали до последнего.

Однако аргументы пограничников оказались убедительнее, заявили в ГНСУ.

"К тому же, разоблачили их намерения во второй раз - днем ранее реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники. Безуспешно. Судьбу испытали во второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались", - говорится в сообщении. ведомства.

В ГНСУ добавили, что об обнаружении признаков уголовного правонарушения проинформирована Нацполиция.

Как сообщал OBOZ.UA, на Хмельниччине суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Свой поступок он пытался оправдать болезнью матери.

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