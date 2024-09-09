Вопреки всем анекдотам: украинец женился на теще, чтобы выехать за границу. Фото
28-летний украинец женился на своей 40-летней теще, которая имеет инвалидность І группы, чтобы выехать из Украины. "Супруги" убеждали пограничников, что едет в Варшаву якобы лечить зрение женщине.
О случае 9 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Также были опубликованы фото "молодоженов".
"Вопреки всем анекдотам, зять заключил брак с тещей", - иронизируют в ведомстве.
В ГНСУ рассказали, что 28-летний мужчина заключил брак со своей 40-летней тещей, имеющей инвалидность I группы.
На границе они рассказывали, будто ехали в Варшаву лечить зрение женщине, причем эту версию отстаивали до последнего.
Однако аргументы пограничников оказались убедительнее, заявили в ГНСУ.
"К тому же, разоблачили их намерения во второй раз - днем ранее реальная жена самостоятельно пересекла границу, а вслед за ней отправились и родственники. Безуспешно. Судьбу испытали во второй раз, уже в другом пункте пропуска, однако ожидания и здесь не оправдались", - говорится в сообщении. ведомства.
В ГНСУ добавили, что об обнаружении признаков уголовного правонарушения проинформирована Нацполиция.
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