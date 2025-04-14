"Вокруг лежали мертвые тела": пассажир уничтоженного российским ударом автобуса в Сумах рассказал о первых минутах после взрыва

Один из пассажиров автобуса №62, попавший под российские обстрелы в Сумах 13 апреля, поделился страшными подробностями того дня. По словам 69-летнего Владимира Бойко, его спасло только то, что он инстинктивно пригнулся в момент взрыва.

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О случившемся пострадавший в результате вражеской атаки РФ рассказал в комментарии "Цензор.НЕТ". Автобус был переполнен — в Вербное воскресенье многие ехали в церковь и на кладбище.

Житель Сум рассказал, что утром в Вербное воскресенье ехал из дома в центр города, поскольку троллейбусы №4 задерживались, он сел именно на этот 62-й автобус.

"Я ехал из дома в центр города. Два троллейбуса "4" маршрута почему-то задерживались, поэтому я сел на этот автобус 62-го маршрута. Народу было очень много, автобус был забит до отказа", – вспомнил Владимир. Он добавил, что в основном это были люди пенсионного возраста. Пассажиры в автобусе стояли тесно – "человек к человеку, плечо к плечу".

По словам мужчины, часть людей ехала на рынок, а подавляющее большинство – в Центральное кладбище.

"Я помню, как на остановке возле 4-й школы в автобус зашла женщина с маленьким ребенком. Я попросил людей уступить место. Люди подвинулись, женщина с ребенком села, и получилось так, что я сместился из центра к задней части буса", - сказал сорванец.

Когда раздался первый взрыв, автобус ехал от 4-й школы в центр, пассажиры еще сомневались, была ли это вражеская атака. Но уже через мгновение раздался второй удар – именно он полностью повредил транспорт, превратив его в ловушку из металла, стекла и тел.

"Мы уже привыкли к этим вещам... А потом увидели в окна большое облако пыли из района Петропавловского храма. Дальше проехали пол остановки – и тут — бах! - произошел второй взрыв. Мне тяжело описать все свои впечатления. Все стало сыпаться, рушиться; я понял, что это взрыв где-то поблизости. Но в этот первый миг — интуитивно быстро наклонился в пространство между креслами, где села эта женщина с ребенком — и это меня спасло. Я наклонил к ним голову, может, даже хотел им что-то сказать — уже не помню, что и как. Моя голова оказалась в пространстве между креслами, сверху на нее посыпалось стекло", – поделился Владимир.

Когда мужчина пришел в себя, то увидел абсолютно шокированных людей: кто-то имел ранения, кто-то рухнул в сторону. В тот момент, по словам местного жителя, было сложно оценить общую картинку. Женщина с ребенком, возле которых он сидел, вероятно, тоже выжили. Владимир надеется, что своим телом закрыл их от обломков.

Владимир вспомнил, что в результате взрыва в дверях и окна выбило стекло, но сама дверь не открывалась. "Какой-то молодой парень через выбитые окна выскочил наружу. Сначала он рефлекторно пытался убежать, но я ему крикнул: "Открывай дверь!" – и он сразу вернулся, стал толкать. Сам я дергал — ничего не выходит. Но когда он начал толкать снаружи, я увидел, что дверь немного двигается. Я ему кричу: "Толкай, толкай!" А сам в крови, все на мне хлюпает... Но я тянул на себя, а он толкал от себя - и мы открыли эту дверь. Люди начали выбегать в разные стороны", – рассказал мужчина.

Очевидец боялся, что автобус взорвется и все пассажиры в нем сгорят. Когда он вышел, увидел мертвые тела и оторванные конечности: девушки, женщины с полностью оторванной челюстью, еще водившей глазами.

Несмотря на ранения, мужчина вернулся в автобус, чтобы вытащить тех, кто еще подавал признаки жизни. Однако передняя часть была плотно заполнена уже мёртвыми, и он понял, что рискует погибнуть сам.

"Смотрю: у меня из головы течет кровь, заливает лицо, куртку... Но думаю: стоп, может, я еще кого могу спасти? Вернулся к автобусу — и там увидел какого-то мужчину, скорее всего — прохожего, потому что одежда у него была чистенькая, не окровавленная. И он вытаскивал людей из автобуса. Я тоже начал вытаскивать раненых, тех, кто подавал признаки жизни", – рассказал он.

Затем к нему подошли и предупредили о госпитализации, но он "испытывал, что ранения не критичны", поэтому отказался и пошел домой. Его подвез незнакомец на микроавтобусе с надписью "Хлеб". Жене он сообщил по телефону, что жив.

После возвращения домой и первого шока на мужчину посыпались звонки от друзей, знакомых и неравнодушных. Но самым важным мнением, которое его не отпускало, была ненависть к тем, кто принес эту войну: "Мы их ненавидим!" — повторяли все звонившие.

По словам Владимира, в экстремальный момент его спасли не только инстинкты, но и обычные очки, которые ему подарил сын Антон. Стекло порубило лицо, но глаза остались невредимыми, и он еще раз поблагодарил сына за этот подарок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции Украины показали первые минуты после российского ракетного удара по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Патрульные, спасатели, военные и неравнодушные граждане помогали пострадавшим и спасали украинцев.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российские террористы намеренно атаковали ракетами гражданское население города в Вербное воскресенье, чтобы убить как можно больше людей. По данным ГСЧС, погибли 34 человека, среди них – двое детей, еще 117 человек получили ранения.

В результате удара РФ по Сумам повреждены 48 зданий. В частности, 28 многоквартирных жилых, два частных дома и 18 нежилых сооружений.

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