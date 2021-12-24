В штабе ООС показали результаты стрельб из Javelin: 100-процентная точность поражения целей. Видео

В штабе Операции объединенных сил провели учебные стрельбы из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Результаты показали, что заряд поражает цель противника со 100-процентной точностью.

Стрельбы провели на Донбассе, они прошли на полигоне, а не в боевых условиях. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео, опубликованном штабом ООС, показано, как всего один заряд Javelin полностью обезвреживает бронетехнику противника. В результате всего после одного выстрела танк полностью выгорел, а броню разворотило.

В штабе ООС подчеркнули, что главное преимущество Javelin – легкость в управлении: ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически 100-процентной точности стрельбы.

Видео дня

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина имеет на вооружении почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к ним. Их могут применить в случае полномасштабного вторжения России.

Напомним, полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, чтобы отбить атаку российских войск в случае полномасштабного нападения РФ на Украину, нашим военным понадобятся сотни американских ракет Javelin.