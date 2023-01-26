В рядах СБУ разоблачили предателя, собиравшего данные для передачи российским спецслужбам

Служба безопасности Украины разоблачила своего сотрудника в Запорожской области, который тайно работал на Россию. Предатель проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу спецслужб страны-агрессора.

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Должностному лицу СБУ объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения судом. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Конкретная должность, на которой работал российский агент, и его имя не раскрываются.

Как установило Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР, сотрудник после полномасштабного вторжения стал скрыто собирать учредительные данные своих сослуживцев и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

"Сегодня Служба работает как единая команда и делает максимум для победы Украины. И самоочищение наших рядов от предателей – важная часть этого процесса.

Советую понять всем: СБУ – это не место для агентов Кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то предал присягу и украинский народ – должен ответить по закону", – подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что ранее правоохранители Киева разоблачили сторонницу "русского мира", работавшую в ведомственном научно-исследовательском институте СБУ. Женщина оправдывала полномасштабное вторжение РФ и утверждала, что украинские Харьков и Одесса – "исконно русские города".

Как писал OBOZREVATEL:

– В последнее время Запорожское направление все чаще называют одним из возможных, где не исключено наступление врага.

– Оккупанты даже успели отчитаться о "прорыве" в этой области, однако такие сообщения – фейк. В Вооруженных силах Украины заявляли, что сейчас захватчики пытаются штурмовать позиции ВСУ на Запорожье немногочисленными группами.

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