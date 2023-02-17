СБУ задержала в Херсоне директора рекламного агентства, работавшего на оккупантов: сам предложил услуги захватчикам. Фото

Житель Херсона, директор местного рекламного агентства, добровольно предложил услуги своей компании россиянам во время оккупации города. Мужчина печатал для противника пропагандистские плакаты с лозунгом "Мы вместе с Россией", рекламой российского оператора мобильной связи, продвигал "референдум" и проч..

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Злоумышленника поймала Служба безопасности Украины. Ему объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность), мера пресечения еще избирается. Деталями поделилась пресс-служба СБУ.

Директор бизнеса сам предложил оккупантам PR-услуги. Коллаборант разрабатывал борды, призывающие украинцев поддерживать незаконное "присоединение" Херсонщины к составу России. Разработкой "стратегии" информкампании он занимался лично, подчеркнули в СБУ.

Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию листовок и постеров с призывами принять участие в "голосовании". Эта реклама всецело транслировала лживые тезисы кремлевской пропаганды.

На сотрудничестве с врагом мужчине удалось заработать. Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от захватчиков в российских рублях.

Агитационная продукция, которую он создал, была размещена в том числе на 20 рекламных щитах, принадлежащих компании коллаборанта. Они стояли вдоль автомобильных дорог и в местах массового скопления людей в Херсоне.

Также известно, что свою фирму украинец "перерегистрировал" в бывшей местной оккупационной "администрации", чтобы заключить с ней "контракт" о предоставлении рекламных услуг.

Предатель пытался "залечь на дно", когда город освободили от российских военных. Но это злоумышленнику не помогло. Сотрудники СБУ разоблачили его, установили местонахождение и задержали.

Во время обысков в офисе и квартире фигуранта обнаружена документация и наглядная продукция с доказательствами незаконных действий.

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению против Украины", – подчеркнули в Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киеве правоохранители ликвидировали канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк. Стоимость "билета" составляла 250 евро в одну сторону. Часть доходов злоумышленники перечисляли террористической "ДНР" в виде "налогов".

– В Луганской области был задержан коллаборант, который во время оккупации помогал россиянам вывозить награбленное имущество украинцев, предоставил свой частный дом для расположения захватчиков и сливал врагу адреса местных жителей, выехавших из оккупированного населенного пункта.

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