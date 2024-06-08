Журналисты назвали имена двух российских захватчиков, причастных к изнасилованию женщин во время оккупации. Фото

Журналисты установили имена еще двух военных преступников из армии российского диктатора Владимира Путина. Оккупанты Николай Сененко и Надбит Дабаев причастны к изнасилованиям женщин на оккупированных территориях Украины и не понесли наказание за содеянное.

Один совершал преступления во время оккупации правобережья Херсонщины, второй – на оккупированной на тот момент части Киевщины. Имена насильников из "второй армии мира" раскрыли журналисты Kyiv Independent в своем документальном фильме-расследовании "Он пришел снова".

Оба военных преступника, разоблаченных на изнасилованиях украинок, совершали свои преступления в марте 2022 года. Один из насильников, оккупант из рядов 109 мотострелкового полка так называемой "ДНР", Николай Сененко, принимал участие в оккупации села Красновка Херсонской области.

Второй, ефрейтор 8 роты 37 отдельной мотострелковой бригады Надбит Дабаев, отличился во время оккупации села Гавронщина в Киевской области – вблизи Макарова.

Кроме совершенных преступлений, этих двух преступников объединяет еще одно: оба не понесли наказание за то, что сотворили, отмечают журналисты.

Еще в июне 2022 года украинские правоохранительные органы заочно сообщили Дабаеву о подозрении в совершении ряда военных преступлений. Ему инкриминировали похищение автомобилей у гражданских, угрозы расстрелом и убийство мирного жителя. Однако ни это, ни тот факт, что журналисты прямо интересовались у этого оккупанта причастностью к преступлениям, на жизнь Дабаева никак не повлияли. Он, утверждают авторы расследования, до сих пор публикует свои фото в военной форме и с оружием.

Выйти напрямую на Сененко расследователям не удалось. Однако журналисты под видом российского следователя пообщались с его знакомыми, другими оккупантами. Те рассказали, что Сененко сейчас находится в оккупированной Горловке на Донетчине.

Авторы расследования пошли дальше и, кроме упомянутых преступников, назвали имена тех, кому они подчинялись, когда насиловали женщин в оккупации.

Дабаевым и всей 37 бригадой ВС РФ на момент оккупации Киевщины командовал российский подполковник Юрий Медведев. Именно под его руководством это подразделение в пристоличной области совершало самые страшные военные преступления: части оккупантов из этого подразделения в Украине заочно сообщили о подозрениях за убийства, изнасилования, пытки, угрозы гражданским расстрелами... И российское командование такие бесчинства оценило: раненого в марте 2022-го Медведева уже в мае выдвинули провозглашать речь на праздновании 9 мая в Бурятии, а спустя некоторое время – наградили орденом мужества.

А вот 109 полк, в составе которого орудовал на Херсонщине Сененко, вероятнее всего был подчинен командиру 11 десантно-штурмовой бригады ВС РФ полковнику Денису Шишову. Он, как и Медведев, был ранен, а вскоре – отмечен званием генерал-майора и званием героя России.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине объявили подозрение генералу армии РФ, приказавшему подорвать Каховскую ГЭС. Именно он, командующий группировкой войск "Днепр" ВС РФ Олег Макаревич, в ночь на 6 июня отдал приказ, приведший к одной из самых масштабных технологических катастроф последних десятилетий.

Пока он находится вне досягаемости для украинской Фемиды. Однако если когда-то Макаревич попадет в руки правоохранительных органов, ему "светит" пожизненное лишение свободы.