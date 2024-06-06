В Украине объявили подозрение генералу армии РФ, приказавшему подорвать Каховскую ГЭС. Фото

В Украине объявили подозрение российскому генерал-полковнику, командующему группировкой войск "Днепр" ВС РФ Олегу Макаревичу. Этот военачальник приказал подорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

Доказательную базу на военного преступника собрали следователи Службы безопасности Украины и сотрудники Офиса генпрокурора, сообщили в Telegram СБУ. Россиянину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Макаревичу "светит" пожизненное лишение свободы. Украинские спецслужбы делают все возможное для привлечения к ответственности всех причастных к военным преступлениям в Украине.

Подрыв оккупантами Каховской дамбы привел к полному уничтожению объектов критической инфраструктуры, гибели не менее 35 человек, затоплению 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтоплению 20 населенных пунктов в Николаевской области. Кроме того, из-за действий врага частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма. Среди прочего это создало угрозу техническому обслуживанию Запорожской АЭС, а именно – нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Подрыв Каховской ГЭС привел к серьезным угрозам для окружающей среды, а жители Херсонщины продолжают страдать от последствий экокатастрофы, живя под обстрелами. Вода своими неконтролируемыми объемами нанесла ущерб популяции животных и растений, разрушив природные парки, а также дома и хозяйства людей, живших на средства выращивания овощей и фруктов на своих участках.

– Ранее в сети показали, как выглядит Каховское водохранилище, уничтоженное российскими военными преступниками в прошлом году. На месте, где была вода, уже зеленеют луга.

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