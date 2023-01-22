Жительницу Николаева арестовали за переправку военнообязанных через границу

В Николаеве правоохранители задержали женщину, которая устроила "бизнес" по незаконной переправке военнообязанных через границу. За свои "услуги" подозреваемая брала от 4 до 6 тыс. евро.

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Прокуратура сообщила о подозрении 35-летней жительнице Николаева, ей грозит до 9 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следствие установило, что вместе с другими местными жителями подозреваемая наладила схему незаконного пересечения границы для военнообязанных граждан Украины через пункты пропуска с Молдовой и Румынией. Женщина передавала указанным лицам поддельные документы, якобы подтверждающие наличие у них статуса многодетного отца, а также предоставляла указания и советы по беспрепятственному пересечению границы.

Стражи порядка нашли по месту жительства подозреваемой деньги, полученные незаконным путем, фотографии детей, которые использовались для создания фейковых документов, а также мобильный телефон.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 1 млн грн. После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам уголовного производства.

Напомним, в Киеве разоблачили мужчину, который наладил схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу. Цена "услуг" составляла от 600 до 1800 долларов США.

Ранее правоохранители Киева разоблачили организованную преступную группу, которая нелегально отправляла за границу военнообязанных мужчин. Злоумышленники за 12 тысяч долларов продавали соответствующие справки военно-врачебной комиссии.

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