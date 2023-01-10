В Киеве разоблачили мужчину, который переправлял иностранцев через границу Украины. Фото

В Киеве разоблачили мужчину, который наладил схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу. Цена "услуг" составляла от 600 до 1800 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы.

"Преступная схема заключалась в незаконной легализации и в дальнейшем перемещении лиц через государственную границу Украины под прикрытием предоставления юридических услуг и предоставления им статуса волонтера. Для этого злоумышленник разместил информацию на сайте, где отметил исчерпывающий перечень услуг по легализации на территории Украины, цены, контактные данные организации", – рассказали в полиции.

Стоимость "услуг" составляла от 600 до 1800 долларов. Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" во время передачи незаконно полученного иностранцем вида о временном проживании в Украине под видом волонтерства и получения денег.

Правонарушителем оказался уроженец города Черкассы, 1984 года рождения. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили организованную преступную группу, которая нелегально отправляла за границу военнообязанных мужчин. Злоумышленники за 12 тысяч долларов продавали соответствующие справки военно-врачебной комиссии.

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