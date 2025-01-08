Замаливать грехи военными преступлениями в Украине – "ноу-хау" РПЦ. Среди новоиспеченных оккупантов теперь еще и священник-извращенец

В России уже давно выпускают из мест лишения свободы осужденных преступников, чтобы хоть частично восполнить потери оккупационных войск на войне в Украине. Теперь же в ряды новоиспеченных оккупантов вливаются и сидельцы из СИЗО: еще до суда они подписывают контракт с минобороны и отправляются на фронт. Причем среди них теперь есть и священник РПЦ, который открыто поддерживает преступную войну и "отличился" нападениями на женщин.

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Иерей стал штурмовиком

26-летнего иерея Даниила Сидорова задержали после того, как он в ноябре прошлого года в Екатеринбурге напал на девушку. Священник преследовал ее по дороге домой, затем не дал зайти в подъезд, повалил на землю и мастурбировал – все это попало на камеру домофона. Извращенец сбежал после того, как на улицу на помощь дочери выбежала мать.

Как позже стало известно, это был не единственный случай нападения. После того как новость о нападении распространилась по соцсетям и СМИ, в полицию пришла еще одна девушка. Она узнала в Сидорове мужчину, который ранее напал на нее. Извращенец пытался изнасиловать ее, но девушке удалось отбиться и убежать.

В Российской православной церкви на это отреагировали своеобразно, цинично назвав нападения на женщин "трагически испорченной страницей жизни" Сидорова.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), у которого помощником четыре года и служил извращенец, также добавил, что рядовой десантно-штурмового взвода "приступил к иному служению – Родине и ее защите" и уже отправился на фронт.

Замаливать грехи убийством украинцев – это прямо-таки "ноу-хау" РПЦ.

Смертельный выбор

Решение подписать контракт с российским минобороны лишь для того, чтобы оказаться на свободе, – такой себе выбор. "Свобода" для совершивших преступления россиян – это выйти из колонии или СИЗО в надежде, что получится выжить на войне. Но сделать это удается не многим.

Один из последних ярких примеров – судьба бывшего участника российской сборной Алексея Бугаева. Он завершил футбольную карьеру в 2010 году, после чего занялся грузоперевозками – и не только. В 2023 году его задержали в Краснодаре и нашли в машине почти полкилограмма наркотиков. Выяснилось, что экс-спортсмен ехал делать "закладки" в Сочи.

В сентябре 2024 года Бугаева приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Находясь в СИЗО, он попросился на фронт – куда спустя время и отправился. А уже через два месяца 43-летний оккупант Бугаев превратился в "груз 200". Закономерный итог.

Судя по всему, перспектива не только превратиться в убийцу, но и лишиться собственной жизни не особо пугает россиян, находящихся в колониях и следственных изоляторах. Правда, мужские зоны в России вербовщики из минобороны уже изрядно выгребли, теперь пришла очередь женщин.

Накануне Нового года впервые из махачкалинского СИЗО-1 (Дагестан) шесть женщин отправились на войну. Две таким образом решили избежать уже полученного наказания, а остальные подписали контракт на стадии предварительного расследования – то есть еще до суда.

Кадры их выхода из СИЗО облетели, наверное, все российские пропагандистские СМИ.

Отыгрались на соотечественниках

В социальных сетях россияне бурно обсуждают, как складываются судьбы отправившихся воевать в Украину преступников. Большинство адекватных надеются на их "обнуление" на войне – и это понятно. Дело в том, что выжившие в зоне боевых действий зеки после возвращения домой продолжают калечить и убивать, но теперь уже соотечественников.

В России такую статистику замалчивают, но, по данным оппозиционных СМИ, с начала полномасштабной войны как минимум 469 россиян пострадали от рук оккупантов, которые вернулись из Украины. Минимум 242 погибли, остальные получили тяжелые травмы.

Самым "распространенным" преступлением с погибшими и пострадавшими стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Также серьезно возросло количество преступлений в отношении женщин и детей.

В конце декабря "отличился" 52-летний оккупант Александр Вербицкий. Он приехал домой в Волгоград в отпуск и собирался после Нового года вернуться на фронт. Но в итоге заявился в волгоградский лицей и угрожал ученикам ножом – трагедии удалось избежать лишь чудом.

Как выяснилось, военный находился под воздействием наркотиков, что в армии РФ уже обычное дело. Сейчас Вербицкий в СИЗО.

Есть зеки, которые поняли, во что ввязались, только оказавшись на войне. Например, ранее осужденный за пьяное вождение, кражу и избиение житель Иркутской области Евгений Ознобихин, спустя время снова оказавшись на территории РФ, ушел в самоволку. Он отправился в родной город, так как больше не хотел воевать.

Спустя два месяца Ознобихина нашли и доставили в воинскую часть. В одном из кабинетов он заблокировал дверь с женщиной внутри. Угрожая ножом, он потребовал от нее сообщить командованию, что взял заложницу, предоставить ему машину, АК-74 с боеприпасами и беспрепятственный выезд из части. Но сбежать оккупанту не удалось, и в итоге 24 декабря суд приговорил Ознобихина к семи годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Если бы он не подписал контракт с МО РФ и остался в колонии, то уже вышел бы на свободу. А так добавил к своему бэкграунду еще и военные преступления в Украине и в итоге вновь оказался за решеткой.

Замкнутый круг? Но то ли еще будет.