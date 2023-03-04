Задокументированы тысячи сексуальных преступлений российских оккупантов в Украине, виновные должны предстать перед судом, – представитель ООН

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамила Паттен заявила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину задокументированы тысячи случаев сексуального насилия со стороны оккупантов. Преступления были совершены как против женщин, так и против мужчин и детей.

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Речь идет о разных видах насилия: раздевание, изнасилование, избиение, принуждение к сексуальным действиям и прочее. Об этом Паттен сказала в субботу, 4 марта, во время пресс-конференции United for Justice ("Объединенные ради справедливости"), передает "Укринформ".

Она подчеркнула, что все оккупанты, виновные в этих преступлениях, должны понести ответственность за них и предстать перед судом. Это должно быть сделано максимально оперативно.

"Мы должны соединить усилия, чтобы привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности, и сделать это быстро. Без этого трудно представить настоящее правосудие над преступниками и справедливость для их жертв, это наша моральная обязанность", – сказала спецпредставительница.

Для того чтобы наказать насильников, необходимы усилия украинских законодателей – нужно усовершенствовать Уголовный кодекс, особенно в сфере защиты свидетелей и потерпевших. Также в правоохранительных органах Украины, считает Паттен, следует увеличить количество сотрудников женщин. Они, в частности, могут оказывать психологическую помощь жертвам сексуального насилия, от которого чаще всего страдают именно женщины.

В прошлом году представитель ООН побывала в Киеве и подписала с правительством Украины договор о сотрудничестве. В нем говорится о поддержке усилий украинских правоохранителей по реагированию на сексуальные преступления в условиях войны, включая их расследование, наказание преступников и оказание помощи и защите жертв насилия.

"Мы должны обсудить очень конкретные меры, которые позволят сосредоточить внимание именно на тех, кто выжил после таких преступлений и может давать показания, предоставить им защиту и психологическую помощь. Не может быть справедливости и ответственности, если дела о сексуальном насилии в условиях войны не будут обсуждаться в обществе и не будут передаваться в суды. К сожалению, как мы знаем, такое случается очень часто, по разным причинам", – добавила Паттен.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия превратила сексуальное насилие в оружие в войне против Украины. Факты жестокого изнасилования наших граждан фиксируются на всех украинских территориях, где находились войска РФ.

А первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что Офис Генерального прокурора расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев. Среди пострадавших 39 мужчин и 13 несовершеннолетних, среди последних есть один мальчик.

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