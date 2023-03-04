Настоящее лицо российской агрессии показывают свидетельства жертв сексуальных преступлений: Елена Зеленская рассказала о женщинах, переживших оккупацию

Первая леди Украины Елена Зеленская подчеркнула, что украинцы, которые пережили сексуальное насилие со стороны российских оккупантов и сейчас находят в себе силы говорить об этом, демонстрируют всему миру настоящее лицо агрессии РФ. Их мужество и свидетельства очень важны.

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Об этом Зеленская сказала, выступая на пресс-конференции United for Justice ("Объединенные ради справедливости"). Она приняла участие в работе панели "Борьба с сексуальным насилием как оружием войны" и рассказала о случаях издевательств российских военных над украинцами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Зеленской, многие жертвы изнасилований говорят, что их жизнь разделилась на до и после – то, что было после преступления, можно назвать только существованием. Людям тяжело говорить о том, что с ними сделали захватчики, даже с правоохранителями, им страшно даже вспоминать об этих травмирующих событиях.

Кроме того, они часто молчат и потому, что боятся косых взглядов, сплетен и порицания со стороны своего окружения.

"Количество и нескрываемость изнасилований мирных украинцев дает уверенность в том, что это сознательная политика российской армии, это сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", – отметила первая леди.

На данный момент Офис Генерального прокурора расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев. Среди пострадавших 39 мужчин и 13 несовершеннолетних, среди последних есть один мальчик. Сколько людей сейчас страдают в оккупации и молчат о преступлениях на подконтрольной Украине территории – неизвестно.

"На Херсонщине под угрозой применения оружия военный РФ неоднократно изнасиловал 62-летнюю женщину, на Киевщине изнасиловали маму и девочку, отца избивали и заставляли наблюдать. Еще одна семья на Киевщине – мама, дочь и внучка. Их изнасиловали две недели. Святогорск – женщину трое военных РФ. Все пострадавшие сейчас работают с психологами", – рассказала Зеленская о нескольких случаях.

Самое важное, что сейчас нужно сделать – это гарантировать, что насильники будут наказаны. Также нужно обеспечить пострадавших поддержкой и психологической помощью и сделать так, чтобы они знали, что на их стороне государство, международное право и весь цивилизованный мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия превратила сексуальное насилие в оружие в войне против Украины. Факты жестоких изнасилований наших граждан фиксируются на всех украинских территориях, где находились войска РФ.

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