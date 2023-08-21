"Я кричала, а она не реагировала": мама 6-летней Софийки, которую россияне убили в Чернигове, рассказала детали трагедии. Видео

Во время российского обстрела Чернигова 19 августа 6-летняя Софийка получила ранения и вскоре скончалась в больнице. Девочка приехала с мамой в гости к родственникам и в момент обстрела семья гуляла по центру города.

Видео дня

Мама девочки, Ольга Голинская, рассказала "Суспильному" детали трагедии. По словам женщины, она до сих пор не может осознать произошедшее (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

19 августа Ольга с 6-летней Софией приехала в Чернигов в гости к родному брату. Поезд прибыл в 11:00, маму с дочерью встретили на вокзале, отвезли на авто в центр города, где они должны были гулять.

"Мы только пришли к площади, у меня подруга была тоже с двумя детишками – две девочки-близняшки. Мы просто стояли у сцены играли. Это же дети. Девочки залезли на сцену, я не знаю, это даже пол минуты. Это нельзя передать, что мы видели. И просто стоял возле меня ребенок, на сцене, он просто упал и из него начало литься очень много крови в области животика", – рассказала женщина.

Ольга рассказала, что в момент удара ей придавило плитой ногу, и она кричала о помощи тогда как ее ребенка перенесли на травку и она на время пропала из поля ее зрения. На помощь подходили прохожие, чуть позже остановили проезжавший мимо автомобиль и попросили отвести в больницу.

"Вы точно уверены? Вы принимаете решение, что мы не ждем скорой, а едем в больницу? Я говорю: "Да, я принимаю решение". Потому что она не реагировала. При этом она еще дышала, у нее были открытые глаза, были еще теплые руки", – рассказала женщина.

На авто Софийку привезли в Черниговскую областную детскую больницу, где за ее жизнь боролись врачи, тогда как мать ждала в коридоре и записывала видео для социальных сетей, чтобы люди молились о ее единственной дочери.

"По словам врачей, они боролись, оказывали помощь, но я так понимаю, что обломок повредил сердце… У меня ее забрали, ее подняли на шестой этаж, я осталась на первом. Мне сказали, что мне никакой информации предоставлять не будет, говорить тоже со мной никто не будет, поэтому я просто умоляла друзей, знакомых, кто знает мою Софийку – молитесь за нее", – рассказала Ольга Голинская.

Через несколько часов врачи сообщили Ольге, что Софийка умерла.

"Как я могу осознать? Она у меня одна. Это был смысл моей жизни. Я только ради нее жила. Она должна была идти в первый класс, мы с ней готовились. Она всегда любила путешествовать, я понимаю, что в стране война, но ведь надо дальше жить. Мы ездили в разные города, посещали подруг, знакомых, гостей", – объяснила женщина.

Ольга отметила, что перед тем, как посетить Чернигов, мониторила Telegram-каналы и нашла Чернигов относительно мирным городом.

"Я и не подозревала, что в Чернигове такое может происходить, насколько мне известно, все было спокойно. Потом, когда уже сообщили, что моего ребенка нет, я уже узнала, что здесь была какая-то выставка. У нас не была цель прийти на выставку, мы хотели встретиться с подругой, поиграть с детьми, пройтись по парку, выпить кофе, провести хороший летний день", – рассказала женщина.

Что касается отношения к россиянам, то женщина категорична: никакого прощения им не может быть.

"А тем людям, кто запустил ракету, я бы их душила, и чтобы их рвало прямо на куски. Я желаю, чтобы просто все эти изверги, пришедшие на нашу землю, все эти россияне, все желающие нам зла, а также те люди, которые сдают какую-то информацию – их нужно выгонять с нашей родной земли, они не должны быть здесь вообще", – подытожила Ольга Голинская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 19 августа россияне атаковали баллистической ракетой Чернигов. Погибли семь человек. Количество пострадавших – 156. Из них 41 находятся в больнице.

Среди прочих, российская ракета, попавшая в центр Чернигова, убила 6-летнюю Софийку. Она была единственной дочерью Ольги и Александра Голинских. Папа ребенка защищает Украину на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!