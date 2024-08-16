Взрыв в оккупированном Бердянске мог быть связан с ликвидацией заместителя 'мэра города': всплыли подробности

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ранним утром 15 августа прогремел мощный взрыв. Он мог быть связан с ликвидацией коллаборанта Павла Ищука.

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Его оккупанты назначили "заместителем мэра" временно захваченного Бердянска. Об этом сообщила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

О вероятной ликвидации Ищука чиновница написала накануне, 15 августа.

"По оперативной информации, поступившей в Бердянскую МВА, утренний взрыв в центре города в 5 утра, может быть связан с ликвидацией псевдо-заместителя "мэра" Бердянска по внешней, внутренней политике и массовым коммуникациям, коллаборанта Павла Ищука. Учитывая объективные причины, связанные с оккупацией города, подчеркиваем, что информация может уточняться", – отметила Галицина.

До полномасштабного вторжения РФ Ищук занимал должность главного редактора бердянской газеты "Город". Впрочем, когда в Бердянск пришли оккупационные войска, он вызвался работать на врага. За измену в апреле 2022 года коллаборанта оккупанты "наградили" должностью "заместителя председателя" оккупационной администрации города.

Измена приспешника государства-агрессора не осталась незамеченной и со стороны Украины. Ищук с 30 апреля 2022 года является фигурантом базы коллаборантов на сайте Миротворец. А уже осенью того года украинские партизаны попытались отправить его на концерт к Кобзону: 31 октября, как рассказывала тогда Галицина, под автомобиль предателя неизвестные мстители заложили взрывное устройство, начиненное металлическими шариками и гвоздями.

Тогда предатель получил серьезные ранения, но выжил.

Да и украинская Фемида на Ищука обратила свое внимание. 15 мая 2023 года Октябрьский районный суд Запорожья заочно признал Ищука виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях любой формы собственности и в органах, оказывающих публичные услуги, сроком на 15 лет и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Напомним, в июне в Главном управлении разведки Минобороны заявляли, что в России произошло покушение на мэра-коллаборанта Купянска. Предатель Геннадий Мацегора, после деоккупации Харьковщины сбежавший в Россию, был госпитализирован в критическом состоянии.

11 июня появилась информация, что предатель умер после покушения.