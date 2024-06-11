В сети заявили о смерти мэра-коллаборанта Купянска Мацегоры, на которого покушались в РФ

В сети появилось сообщение о смерти предателя Геннадия Мацегоры, что на момент оккупации Купянска в Харьковской области был городским головой и одним из первых согласился работать на оккупантов. Незадолго до освобождения города он сбежал в РФ и окружил себя усиленной охраной, однако это предателю не помогло: 7 июня неизвестные совершили на него покушение.

За жизнь коллаборанта несколько дней сражались российские медики – но, судя по всему, тщетно: он, как сообщается в сети, умер 10 июня. Ряд пабликов в Telegram сообщили об этом со ссылкой на сообщение, якобы оставленное женой предателя.

Так, в сети появился скриншот сообщения в заблокированной в Украине социальной сети VK, которое оставила пользовательница по имени Людмила Мацегора. Как следует из текста сообщения, она, вероятно, была женой ликвидированного предателя.

"Не стало Геннадия... Любимый мужчина, сын и отец... Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе...Не знаю, как жить с этим, сердце кровью обливается", – говорится в сообщении, якобы написанном Людмилой Мацегорой.

Действительно ли это сообщение оставила жена предателя и на 100% ли достоверна информация о его смерти – пока неизвестно.

Однако в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, которое сообщило о покушении на предателя, тогда утверждали: госпитализирован он в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, о покушении на Мацегору, в которое неизвестные стреляли у его дома в Старом Осколе, военная разведка сообщила 8 июня, на следующий день после покушения.

"Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил... В настоящее время московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на концерт Кобзона. Состояние предателя украинского народа – критическое", – отмечали тогда в разведке.